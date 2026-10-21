ROUNDUP/Starkes Halbleitergeschäft: ASML-Zulieferer Jenoptik erhöht Prognose

21.10.26 15:45 Uhr

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern JENOPTIK profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie. Umsatz, operatives Ergebnis sowie Auftragseingang legten in den ersten neun Monaten 2026 im Jahresvergleich deutlich zu. Für das Gesamtjahr 2026 zeigt sich das Management um den neuen Vorstandschef Dominic Dorfner optimistischer. An der Börse kam das gut an. Die Aktie kletterte an die Spitze des MDAX.

Werbung

Nach einem Kurssprung bis auf 40,14 Euro drehte der Kurs zunächst aber an der 21-Tage-Linie, einem Indikator für den kurzfristigen Trend, wieder ab. Zuletzt notierte die Aktie mit 39,34 Euro noch rund 9,5 Prozent im Plus.

Vom Umsatz sollen im Gesamtjahr rund 22 Prozent als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. Das ist mehr als Analysten auf dem Zettel hatten. Zuletzt hatte der Konzern eine Marge von 20 bis 21 Prozent im Visier, nach 17,5 Prozent im Vorjahr.

In den ersten neun Monaten stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf Basis vorläufiger Zahlen im Jahresvergleich von 131,8 Millionen auf knapp 180 Millionen Euro, wie Jenoptik weiter mitteilte. Der Konzernumsatz kletterte von 753,2 Millionen auf mehr als 800 Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg vor allem wegen des Halbleiterausrüstungsgeschäfts auf 1,1 Milliarden Euro, nach gut 777 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Werbung

Die Umsatz- und Gewinnentwicklung im dritten Quartal unterstreiche im Kombination mit dem weiterhin starken Auftragseingang und dem Produktmix, dass Jenoptik gut aufgestellt sei, schrieb Analyst Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion.

Jenoptik ist unter anderem mit hochpräzisen Mikrooptiken ein wichtiger Zulieferer des Chipindustrieausrüsters ASML (ASML NV), ohne dessen Lithografie-Anlagen moderne Computerchips undenkbar wären.

Den vollständigen Bericht zu den ersten neun Monaten will Jenoptik am 10. November veröffentlichen./mne/mis/he