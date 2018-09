ROUNDUP: Start-ups weniger zuversichtlich für 2018 - Fachkräftemangel belastet

Anzeige

Heute im Fokus

DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Minus -- HNA und Deutsche Bank kommentieren Gerüchte nicht -- Wirecard kommt in den DAX -- Tesla, Broadcom, Rocket Internet im Fokus

Trump droht Sonderzölle auf alle China-Importe an. Fusionspartner Linde/Praxair kommen voran - Indien gibt grünes Licht. Bayer-Aktie verliert klar: Schwacher Ausblick sitzt Anlegern noch in den Knochen. Katar will 10 Milliarden Euro in Deutschland investieren. VW wusste anscheinend von drohenden Milliardenstrafen im Abgasskandal.