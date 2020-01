ROUNDUP: Steigende Eierpreise - Aldi und Lidl dürften weitere Händler folgen

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Heute im Fokus

DAX stabil -- Dow kaum verändert erwartet -- RAG-Stiftung verkauft größeren Evonik-Anteil als geplant -- JPMorgan verdient prächtig -- HELLA, Südzucker im Fokus

Teurere Tickets und günstiger Sprit beflügeln US-Fluglinie Delta. Wells Fargo erleidet Gewinneinbruch. Citigroup übertrifft Gewinnerwartungen. Dieselbetrug: Staatsanwaltschaft klagt weitere VW-Mitarbeiter an. Berenberg: Kein Grund für Rezession in westlicher Welt. Aphria verfehlt Erwartungen teulweise. Fresenius-Aktie am DAX-Ende.