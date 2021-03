ROUNDUP/Steinmeier: Nicht gleich wieder Kitas und Schulen schließen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, in der dritten Welle der Corona-Pandemie nach Möglichkeit nicht gleich wieder alle Schulen und Kitas zu schließen. "Ich hoffe sehr, dass unsere Bildungseinrichtungen mit der tatkräftigen Hilfe von Bund und Ländern flexible Lösungen finden, die verhindern, dass Betreuung, Bildung und Begegnung jetzt schmerzhaft und flächendeckend abgebrochen wird", sagte Steinmeier am Mittwoch in einer Diskussionsrunde mit Jugendlichen.

Die dritte Welle der Pandemie setze besonders Kitas, Schulen, Universitäten und Ausbildungsbetriebe erneut unter enormen Druck. "Was wir brauchen, das sind kluge, regional passende Lösungen, die zum einen natürlich die besorgniserregende Pandemielage sehr ernst nehmen - zum anderen aber die genauso schwerwiegenden Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Land mit in den Blick nehmen."

Monatelang hätten Kinder, Jugendliche und junge Menschen nicht in Kitas, Schulen und Universität gehen dürfen, sagte Steinmeier. "Wenn sie nun als Erste wieder zurückstecken müssten, bleibt das eben auch nicht ohne spürbare soziale und bildungspolitische Folgen. Und deshalb müssen die bei der Entscheidung über Schließungen immer wieder mit in die Waagschale genommen werden."

In der Diskussionsrunde berichteten Schüler, Auszubildende und eine Studentin dem Bundespräsidenten über ihre aktuelle Situation. Marie-Luise Mieth, die eine Ausbildung zur Tischlerin macht und kurz vor ihren Abschlussprüfungen steht, erzählte: "Die letzten Monate war es schon schwierig, die Themen auch wirklich so zu behandeln, wie es in der Berufsschule der Fall wäre. Da bleibt natürlich einiges auf der Strecke." Gerade der praktische Teil sei über Online-Unterricht kaum vermittelbar.

Steinmeier betonte, die jungen Menschen hätten in der Krise eine "enorme Solidarität" gezeigt und tiefe Einschnitte auf sich genommen, um die besonders Gefährdeten, die Älteren, zu schützen. Das habe ihn sehr beeindruckt. Zu den Jugendlichen sagte er: "Jetzt ist es an uns, den Älteren, Solidarität mit Ihnen zu zeigen, damit Sie nicht noch länger ausgebremst sind, sondern möglichst gut und vor allem möglichst schnell in ihre eigene Zukunft und neue Zukunftsplanungen starten können."/sk/DP/jha