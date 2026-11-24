ACCRA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die deutsche Wirtschaft dazu aufgerufen, sich stärker in Afrika zu engagieren. "Nutzen Sie die Chancen in den afrikanischen Ländern. Seien Sie neugierig, gehen Sie ins Risiko, investieren Sie - in unsere gemeinsame Zukunft", sagte er bei der Eröffnung des sechsten Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfels in der ghanaischen Hauptstadt Accra. "Vielleicht ist gerade jetzt der richtige Moment dafür."

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Viele deutsche Unternehmen hätten lange Zeit eine sichere Bank in den großen Exportmärkten in Nordamerika und China gehabt. Doch die geopolitischen Brüche unserer Zeit hätten diese Gewissheit ins Wanken gebracht, sagte Steinmeier. "Das ist eine große Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Man könnte aber auch sagen: Zeit für neue Perspektiven. Zeit für einen stärkeren Blick auf die noch ungenutzten wirtschaftlichen Chancen."

Der Bundespräsident eröffnete den Wirtschaftsgipfel in Accra zusammen mit Ghanas Präsidenten John Mahama. Beide hatten dieses größte Treffen von Unternehmens- und Verbandsvertretern aus Deutschland und Afrika 2015 mit aus der Taufe gehoben. Steinmeier war damals noch Außenminister. Der Gipfel findet alle zwei Jahre statt.

Staaten Afrikas müssen Reformweg weiter gehen

An die Staaten Afrikas appellierte Steinmeier: "Lassen Sie nicht nach in Ihrem Bemühen, notwendige Reformen umzusetzen und Möglichkeiten zu schaffen, um den Handel auf Ihrem Kontinent zu erleichtern und neue Handelswege zu eröffnen." Beides sei existenziell für mehr Wachstum und mehr Wohlstand - "und für den Ausbau unserer Zusammenarbeit, zu beiderseitigem Nutzen". Das afrikanische Freihandelsabkommen der Afrikanischen Union, die größte Freihandelszone weltweit, sei hier ein ganz entscheidender Schritt.

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Mahama lobt deutsche Ingenieurskunst

Ghanas Präsident hob Deutschlands hervorragenden Ruf in den Bereichen Ingenieurwesen, moderne Fertigung, technologische Innovation und berufliche Bildung hervor. "Wir streben eine Partnerschaft an, die deutsche Technologiekompetenz und Investitionen mit Afrikas Ressourcen, unternehmerischen Talenten und wachsenden Märkten verbindet", sagte Mahama.

Nur 1,8 Prozent aller deutschen Exporte gehen nach Afrika

Der Deutsche Außenhandel mit Afrika wuchs 2025 nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 10,5 Prozent und erreichte einen Rekordwert von 63,4 Milliarden Euro. Dabei stiegen die deutschen Exporte nach Afrika um 8 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro, die Importe aus Afrika sogar um 12,5 Prozent auf 35 Milliarden Euro.

Die hohen Wachstumsraten können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der afrikanische Markt für deutsche Unternehmen bislang eine untergeordnete Rolle spielt. Im vergangenen Jahr entfielen gerade einmal 1,8 Prozent aller deutschen Exporte auf Afrika. Dabei ist der Kontinent mit etwa 1,6 Milliarden Menschen ein riesiger Markt. Insbesondere in Subsahara-Afrika sind deutsche Unternehmen nur wenig aktiv. Steinmeier bereist mit der Elfenbeinküste, Ghana und Kenia drei Länder dieser Region.

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Unternehmen wollen mehr investieren - aber nur in Nordafrika

Dieser Teil des afrikanischen Kontinents scheint auch weiterhin weniger interessant für deutsche Unternehmen zu sein. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ermittelte in einer Umfrage vor dem Wirtschaftsgipfel in Accra zwar, dass fast jedes zweite Unternehmen (47 Prozent) in Afrika mehr investieren will, weltweit gesehen sind es nur 35 Prozent. Auch zusätzliche Beschäftigung planen in Afrika mehr Unternehmen als im globalen Durchschnitt (48 zu 37 Prozent).

Dies gilt der Erhebung zufolge aber vor allem für Nordafrika. In Subsahara-Afrika bleiben die Investitionsabsichten gleich. In Südafrika überwiegen demnach inzwischen sogar die Unternehmen, die ihre Investitionen zurückfahren wollen./sk/DP/zb