LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im November wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stagnierte im Monatsvergleich bei 51,7 Punkten, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte.

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Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 52,0 Punkte gerechnet. Die Stimmungsdaten signalisieren weiter einen "stabilen Aufwärtstrend", sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global Market Intelligence. Er sprach aber von "besorgniserregenden Unterschieden auf Länderebene".

In Deutschland hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen und im Bereich Dienstleistungen überraschend verbessert, wobei beide Stimmungsindikatoren deutlich über der Wachstumsschwelle liegen.

S&P Global Market sieht in den Stimmungsdaten einen "anhaltenden Aufschwung im Verarbeitenden Gewerbe, der weiterhin von steigenden Exportaufträgen gestützt wird". Im Bereich Dienstleistungen habe sich die Stimmung so kräftig wie seit einem Jahr nicht mehr verbessert.

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In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland, zeigte sich hingegen ein völlig anderes Bild: Hier deuten beide Stimmungsindikatoren auf eine Abschwächung hin, wobei sich die Stimmung in den Industriebetrieben weiter deutlich verschlechtert hat.

Bereits im Oktober hatten Sorgen um den französischen Staatshaushalt und gewaltsame Proteste gegen die Sparpläne der Regierung die Stimmung belastet. Im November rutschten die Indexstände tiefer unter die Expansionsschwelle.

Analyst Joe Hayes von S&P Global sieht in Frankreich eine "rasche Verschlechterung" des geschäftlichen Vertrauens. Mit dem Näherrücken der Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden Jahr rückten schon länger bestehende Probleme wie die angespannte Haushaltslage stärker in den Vordergrund.

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"Frankreich steuert auf eine Rezession zu, was in Anbetracht der angespannten Schuldensituation keine guten Nachrichten sind", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Die Entwicklung im Überblick:

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Region/Index November Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,7 52,0 51,7

Industrie 52,9 52,7 52,7

Dienste 51,2 51,8 51,4

DEUTSCHLAND

Industrie 55,0 54,2 54,2

Dienste 54,0 52,3 52,5

FRANKREICH

Industrie 47,9 49,8 49,5

Dienste 46,6 47,5 46,2

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