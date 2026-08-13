ROUNDUP: Sto steigert Ergebnis und bestätigt Prognose - Aktie steigt
Werte in diesem Artikel
STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Farben- und Dämmstoffspezialist Sto (STO SECo) hat im ersten Halbjahr trotz des starken Wettbewerbs und gestiegener Kosten aufgrund des Iran-Kriegs im Tagesgeschäft mehr verdient. Den Umsatzrückstand aus dem ersten Quartal wegen schlechten Wetters konnte das Unternehmen dabei aufholen. An seiner Prognose für 2026 hält der Vorstand fest. An der Börse kam das gut an.
Für die Sto-Aktie ging es am Vormittag zuletzt um 4,4 Prozent auf 99,20 Euro nach oben. Damit gehörte sie zu den stärksten Titeln im Kleinwerteindex SDAX. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch fast ein Fünftel verloren.
Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Stühlingen mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 3,9 Prozent. Auf dem deutschen Heimatmarkt profitierte das Unternehmen von einer guten Entwicklung im zweiten Quartal.
Auch im Ausland steigerte Sto im ersten Halbjahr insgesamt seinen Erlös. Allerdings ging der Umsatz in der Region Amerika/Asien/Pazifik zurück. In Nordamerika schlug sich dabei der Wertverlust des US-Dollar nieder. Hinzu kam die schrittweise Einstellung des Geschäftsbetriebs einer kanadischen Tochter. Zudem sei die Nachfrage in China "sehr schwach" gewesen, hieß es.
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um ein Fünftel auf 30,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn im ersten Halbjahr von 16,3 Millionen auf 18,5 Millionen Euro.
Für das laufende Jahr erwartet das Management um Konzernchef Rainer Hüttenberger weiter einen Umsatz von 1,62 Milliarden Euro nach 1,59 Milliarden im Vorjahr. Der operative Gewinn (Ebit) soll 56 bis 76 Millionen Euro erreichen. Damit könnte das Ergebnis um 18 Prozent steigen, aber auch im schlechtesten Fall 13 Prozent unter dem Vorjahreswert herauskommen./err/stw/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf STO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle STO Aktie News
STO Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.11.12
|Sto kaufen
|Fuchsbriefe
|26.04.11
|Sto kaufen
|Euro am Sonntag
|20.01.10
|Sto VZ Tipp des Tages
|Der Aktionär-online
|01.12.09
|Sto VZ klarer Kauf
|Performaxx-Anlegerbrief
|13.11.09
|Sto VZ kaufen
|Der Aktionärsbrief