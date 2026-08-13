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ROUNDUP: Sto steigert Ergebnis und bestätigt Prognose - Aktie steigt

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STO SE & Co. KGaA
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STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Farben- und Dämmstoffspezialist Sto (STO SECo) hat im ersten Halbjahr trotz des starken Wettbewerbs und gestiegener Kosten aufgrund des Iran-Kriegs im Tagesgeschäft mehr verdient. Den Umsatzrückstand aus dem ersten Quartal wegen schlechten Wetters konnte das Unternehmen dabei aufholen. An seiner Prognose für 2026 hält der Vorstand fest. An der Börse kam das gut an.

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Für die Sto-Aktie ging es am Vormittag zuletzt um 4,4 Prozent auf 99,20 Euro nach oben. Damit gehörte sie zu den stärksten Titeln im Kleinwerteindex SDAX. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch fast ein Fünftel verloren.

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Stühlingen mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 3,9 Prozent. Auf dem deutschen Heimatmarkt profitierte das Unternehmen von einer guten Entwicklung im zweiten Quartal.

Auch im Ausland steigerte Sto im ersten Halbjahr insgesamt seinen Erlös. Allerdings ging der Umsatz in der Region Amerika/Asien/Pazifik zurück. In Nordamerika schlug sich dabei der Wertverlust des US-Dollar nieder. Hinzu kam die schrittweise Einstellung des Geschäftsbetriebs einer kanadischen Tochter. Zudem sei die Nachfrage in China "sehr schwach" gewesen, hieß es.

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Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um ein Fünftel auf 30,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn im ersten Halbjahr von 16,3 Millionen auf 18,5 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr erwartet das Management um Konzernchef Rainer Hüttenberger weiter einen Umsatz von 1,62 Milliarden Euro nach 1,59 Milliarden im Vorjahr. Der operative Gewinn (Ebit) soll 56 bis 76 Millionen Euro erreichen. Damit könnte das Ergebnis um 18 Prozent steigen, aber auch im schlechtesten Fall 13 Prozent unter dem Vorjahreswert herauskommen./err/stw/stk

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