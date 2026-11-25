WASHINGTON/MADRID (dpa-AFX) - Einer der bekanntesten Betroffenen der Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump hat die Vereinigten Staaten Richtung Spanien verlassen. Das Heimatschutzministerium äußerte sich in einer Mitteilung "entzückt darüber", dass "der kriminelle illegale Ausländer" Kilmar Ábrego García "sich selbst abgeschoben hat". Der Salvadorianer habe das Land infolge einer Ausweisungsanordnung verlassen, seinen Flug selbst gezahlt und werde nie mehr in die USA zurückkehren dürfen, hieß es auf der Plattform X.

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Ábrego García landete inzwischen in Madrid, wo zahlreiche Journalisten und Kamerateams auf ihn warteten. Er äußerte sich nicht vor Journalisten, reckte aber eine Faust, als er in einen Kleinbus stieg. Sein Anwalt Chris Newman bezeichnete die Ausreise als Sieg: Ábrego García habe die USA in einem Linienflugzeug und in das von ihm selbst gewählte Land verlassen können. "Das ist das, was er seit August vergangenen Jahres gefordert hatte", so Newman.

Ábrego Garcías Fall steht exemplarisch für eine größere Debatte über die radikale Abschiebepolitik der US-Regierung in Trumps zweiter Amtszeit. Im Kern steht die Frage, ob Betroffene vor ihrer erzwungenen Ausreise ausreichend rechtliches Gehör erhalten.

Ábrego García war im Frühjahr 2025 im Bundesstaat Maryland festgenommen worden. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, bei einer Verkehrskontrolle Migranten ohne gültige Aufenthaltspapiere transportiert zu haben. Kurz nach der Festnahme wurde er unrechtmäßig in sein Heimatland El Salvador abgeschoben, wo er in einem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis landete. Nach längerem juristischem Tauziehen - die US-Regierung sprach von einem "administrativen Fehler" - kehrte er im Juni 2025 zurück in die USA, woraufhin die Regierung weitere Ermittlungen gegen ihn anstrengte. Ein mit angeblichem Menschenschmuggel begründetes Strafverfahren scheiterte im Mai 2026.

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In der Mitteilung wiederholte das Ministerium nun seine Vorwürfe, Ábrego García habe Menschenhandel betrieben und sei Mitglied der berüchtigten Bande MS-13 aus El Salvador, was Ábrego García bestreitet./juw/DP/mis