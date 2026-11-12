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ROUNDUP: Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung

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Ströer SE & Co. KGaA
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KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) hat im dritten Quartal vor allem dank digitaler Außenwerbung zugelegt. Mit Blick auf die Nachfrage zeigte sich Konzernchef Udo Müller am Donnerstag zuversichtlich fürs vierte Quartal und bestätigte die Jahresziele. Die Ströer-Aktie legte daraufhin zunächst drei Prozent zu und gehörte zu den stärksten Titeln im MDAX der mittelgroßen Werte. Zuletzt stand das Papier noch rund 0,5 Prozent im Plus.

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Der Umsatz von Ströer stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut vier Prozent auf 513 Millionen Euro, wie der Werbevermarkter in Köln mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte fast bei 147,8 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro und damit 23 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Ein Händler sprach von durchwachsenen Zahlen und verwies auf den eher niedrigen Umsatz, aber auch auf einen unerwartet starken Gewinn. Für bessere Stimmung könne die gute Marge sorgen. Aus Sicht von JPMorgan-Analyst Marcus Diebel habe das dritte Quartal im Rahmen der Erwartungen gelegen. Potenzial für einen Anstieg der Marktschätzungen sieht er allerdings nur begrenzt. Bernstein-Expertin Annick Maas lobte die Bestätigung der Jahresziele.

Ströer rechnet im laufenden vierten Quartal mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung. Für 2026 stellt das Management weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Analysten trauen dem Werbevermarkter im Schnitt rund 5 Prozent zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr noch immer eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet. Hier rechnen die Fachleute durchschnittlich mit 636,2 Millionen Euro nach 625,9 Millionen ein Jahr zuvor./niw/mne/jha/

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Datum Rating Analyst
09:16 Ströer SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
11.11.26 Ströer SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research

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