ROUNDUP: Stromversorgung nahe AKW Saporischschja wiederhergestellt

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - In der von Moskauer Truppen besetzten Kraftwerksstadt Enerhodar in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja ist Berichten zufolge die Strom- und Wasserversorgung nach ukrainischem Beschuss wiederhergestellt worden. Am Morgen hatte die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet, dass 50.000 Haushalte der Region von Stromabschaltungen betroffen seien. Wegen der niedrigen Netzspannung wurde demnach auch die Wasserversorgung vorübergehend eingestellt.

Wer­bung Wer­bung

Die ukrainische Armee hat dem Bericht zufolge in der Nacht zu Freitag 15 Artillerieschläge gegen das Wärmekraftwerk Saporischschja ausgeführt. Auf das nahe gelegene südukrainische Atomkraftwerk Saporischschja gebe es keine Auswirkungen, hieß es bei Tass unter Berufung auf die russischen Besatzungsbehörden weiter. Allerdings sei schon am Dienstag die einzige Reservestromleitung der Anlage aus Sicherheitsgründen für unbestimmte Zeit außer Betrieb genommen worden. Grund sei ukrainischer Beschuss, hieß es.

Das AKW ist seit März 2022 von russischen Truppen besetzt. Ukrainische Rückeroberungsversuche scheiterten. Moskau und Kiew werfen sich immer wieder gegenseitigen Beschuss der Anlage vor. Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind dauerhaft vor Ort. Erst am Mittwoch war ein geplanter Austausch der Experten nach Angaben des IAEA-Direktors Rafael Grossi wegen intensiver militärischer Aktivitäten gescheitert./ksr/DP/nas