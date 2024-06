ROUNDUP/Studie: Jugendliche besorgter denn je - und auf der Suche nach Halt

Heute im Fokus

US-Inflationsdruck sinkt im Mai. Bilfinger rechnet mit mehr Umsatz. Daimler Truck fährt in die A-Liga: S&P hebt Rating an. Prosus schockt mit Gewinnwarnung. Bilfinger rechnet mit mehr Umsatz. General Motors steckt 850 Millionen Dollar in Robotaxi-Firma Cruise. Metzler spricht Kaufempfehlung für Heidelberg Materials aus. QIAGEN erweitert Angebot für Mikrobiomforschung. EVOTEC erhält Forschungszahlung von 20 Millionen Dollar.