ROUNDUP/Studie zum Wohlbefinden: Nähe und gute Beziehungen zentral

11.11.26 13:13 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wie zufrieden Menschen in Deutschland mit ihrem Leben sind, hängt einer Studie zufolge eng mit der Qualität ihrer familiären und partnerschaftlichen Beziehung zusammen. Kinder und ihre Anzahl spielen eine Rolle, viele Paare fühlen sich aber auch ohne Nachwuchs zufrieden. Das geht aus dem "Monitor Wohlbefinden" des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor, das Erwachsene ab 21 Jahren in den Blick nimmt.

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Die Zufriedenheit variiert stark je nach Lebensform

Die Forschenden stellen fest, dass sich die Lebenszufriedenheit in den vergangenen Jahren im Durchschnitt auf einem stabilen Niveau bewegt. Das könne zwar zunächst überraschend erscheinen, man habe aber das aktuelle Wohlbefinden gemessen, hingegen zukunftsgerichtete Sorgen wie Klimawandel oder Wirtschaftskrise nicht eingeschlossen, schildert BiB-Direktorin Katharina Spieß bei Vorstellung der Ergebnisse.

Die genauere Analyse zeigt zudem: Es gibt erhebliche Unterschiede unter den Bevölkerungsgruppen. Das BiB hat junge und mittlere Erwachsene zwischen 21 und 53 Jahren sowie ältere Erwachsene (Gruppe 50 plus) berücksichtigt.

Macht einen Unterschied: mit Partner oder ohne Partner

Erwachsene in der jüngeren Gruppe (21 bis 53 Jahre), die in Partnerschaft leben und keine Kinder daheim haben, kommen auf einer Skala von null bis zehn Punkten - knapp, aber immerhin - auf die höchste Zufriedenheit mit einem Mittelwert von 7,5 Punkten. Dicht dahinter folgen Paare mit Kindern (7,4 Punkte) im Haushalt. Weniger zufrieden äußern sich Erwachsene, die ohne Partnerin oder Partner leben und auch keine Kinder haben (6,5 Punkte).

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Alleinerziehende haben im Schnitt laut Bericht mit 6,4 Punkten die geringste Zufriedenheit. Das sei auf oft schwierige Lebensumstände wie Doppelbelastung mit Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit sowie ein erhöhtes Armutsrisiko zurückzuführen, erläutert Studien-Mitautorin Pauline Kleinschlömer. Alleinerziehende Mütter seien viermal so häufig von Armut betroffen wie Mütter in Paarbeziehungen.

Laut BiB lebt etwa die Hälfte der Bevölkerung in Familien, gut ein Viertel wohnt mit Partner oder Partnerin zusammen und ein knappes Viertel ist alleinstehend.

Partnerschaft: Nicht allein das "OB", sondern das "Wie" ist wichtig

Weiterer Befund: Entscheidend ist nicht allein, ob Menschen mit oder ohne Partner und Kindern zusammenleben, sondern vor allem, wie sie ihre sozialen Beziehungen empfinden - also die subjektiv erlebte Qualität. Für die 21- bis 53-Jährigen heißt es in der Analyse: Menschen, die sich zufrieden oder sehr zufrieden zu ihrer Beziehung äußern, sind auch zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Leben.

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Paare, die hingegen oft über Alltagsthemen streiten, sind weniger zufrieden als Paare, die keine Konflikte etwa wegen Finanzen, Freizeitgestaltung, Hausarbeit oder Kindererziehung haben.

Je mehr Kinder, desto besser fürs Wohlbefinden?

Kinder und ihre Anzahl haben einen Einfluss auf das Wohlbefinden. Schaut man auf die Familiengröße, ist die Zufriedenheit im Durchschnitt bei Eltern in der Gruppe der 21- bis 53-Jährigen bei ein oder zwei Kindern am höchsten - mit einem Mittelwert von 7,3 Punkten. Das Motto "je mehr, desto besser" gilt hier nicht, denn ab drei Kindern sinkt die gefühlte Zufriedenheit etwas, wie der Bericht zeigt. Das BiB verweist auf zeitliche und organisatorische Belastungen für Familien.

Interessant auch: Bei den Älteren ab 50 Jahren steigt das Wohlbefinden dagegen mit der Zahl der - oftmals bereits ausgezogenen - Kinder. Und wer regelmäßig Enkel betreut, ist zufriedener als Befragte, die keine Enkel haben oder nicht mit deren Betreuung befasst sind.

Mitautorin Spieß bilanziert, dass familiäre Beziehungen über verschiedene Lebensphasen hinweg große Bedeutung haben. Grundsätzlich gelte zudem: Emotionale Nähe, gegenseitige Unterstützung und ein gelingendes Miteinander könnten in unterschiedlichen Lebensformen zum Wohlbefinden beitragen.

Wie das Bundesinstitut vorgegangen ist

Die BiB-Analyse basiert auf Daten mehrerer repräsentativer Studien. Darunter sind das "Familiendemografische Panel/Freda" mit gut 15.000 Befragten zwischen 21 und 53 Jahren und eine europäische Umfrage "Share" mit Infos zu Personen ab 50 Jahren. Man habe dabei so gewichtet, dass Personen zwischen 50 und 53 Jahren nicht doppelt gezählt werden.

Die Teilnehmenden wurden gefragt: "Alles in allem, wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit Ihrem Leben auf einer Skala von 0 bis 10?" Den Monitor gibt es jedes Jahr - mit unterschiedlichen Schwerpunkten, diesmal dem Fokus auf Lebensformen und zwischenmenschlichen Beziehungen.

Forschende des BiB sehen Sozial- und Familienpolitik gefordert

Die Ergebnisse lieferten wichtige Aussagen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Sozial- und Familienpolitik, sagt Spieß. Wie soziale Beziehungen im Alltag gestaltet werden können, hänge auch von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Also konkret von Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Unterstützung für Alleinerziehende, Eltern- und Paarberatung oder auch von Möglichkeiten für generationenübergreifenden Austausch.

Das Thema sei relevant für die Gesamtgesellschaft. Denn Geburtenraten sinken, Kinderlosigkeit nimmt zu und es gibt mehr Ein-Personen-Haushalte, wie es in der Untersuchung heißt. "Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens können nicht nur die individuelle Lebensqualität verbessern, sondern mittel- und langfristig auch demografische Entwicklungen beeinflussen."/wa/DP/jha