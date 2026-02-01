ROUNDUP: Sturm in Frankreich und Spanien: Drei Tote und Stromausfälle

PARIS/BARCELONA (dpa-AFX) - Bei dem heftigen Sturm in Südwestfrankreich und in Spanien sind insgesamt drei Menschen ums Leben gekommen.

Im französischen Departement Tarn-et-Garonne sei ein Mann in seinem Garten gestorben, als er auf eine Leiter kletterte, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon dem Sender TF1. Zuvor war bereits ein Lastwagenfahrer bei einem wetterbedingten Unfall ums Leben gekommen.

Infolge des Sturms "Nils" gilt in 25 Departements weiterhin die Unwetterwarnstufe orange oder rot, wie der Wetterdienst Météo France mitteilte. Örtlich kam es zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen. In den Bergen herrscht massive Lawinengefahr. 450.000 Menschen sind weiterhin ohne Strom. Die Feuerwehr sei zu 4.500 Einsätzen ausgerückt, sagte die Regierungssprecherin. 26 Menschen wurden zumeist leicht verletzt.

In Spanien starb eine 46-Jährige im Krankenhaus an den Folgen ihrer schweren Verletzungen, die sie am Donnerstag in Barcelona durch den Einsturz eines Dachs erlitten hatte, wie die Zeitung "La Vanguardia" unter Berufung auf die Behörden berichtete. Unterdessen zog in Spanien schon das nächste Tiefdruckgebiet mit Starkwind vor allem im Süden, viele Regen und Schnee heran./evs/DP/stk