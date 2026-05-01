ROUNDUP/Südkorea: Nordkorea feuert mehrere Kurzstreckenraketen ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Militärführung mehrere Kurzstreckenraketen sowie andere Flugobjekte abgefeuert. Die Raketen seien im Umkreis der nordkoreanischen Stadt Chongju nahe der Westküste des Landes gestartet worden und hätten eine Flugreichweite von 80 Kilometern erzielt, teilte Südkoreas Generalstab mit. Aufgrund der Möglichkeit weiterer Raketentests aus Nordkorea werde man die höchste Alarmbereitschaft aufrechterhalten.

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Es handelt sich um Nordkoreas insgesamt achten ballistischen Raketentest in diesem Jahr. Zuletzt hatte das Land am 19. April mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Nordkorea ist es gemäß mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

Zuvor hatte Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf südkoreanische Regierungsvertreter berichtet, dass Chinas Staatschef Xi Jinping möglicherweise noch in diesem Monat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang treffen könnte. Von offizieller Seite wurde der Staatsbesuch bislang nicht bestätigt./fkr/DP/zb