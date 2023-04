ROUNDUP: Südwest-CDU-Fraktionschef für Landesklage gegen Wahlrechtsreform

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat die Wahlrechtsreform der Bundesregierung scharf kritisiert und würde sich wünschen, dass das Land dagegen klagt. "Eine Landtagsfraktion kann nicht vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Landesregierungen können das", sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Dafür müsste die CDU aber den grünen Koalitionspartner mit ins Boot holen - die Grünen könnte das in die Bredouille bringen, denn sie sitzen im Bund in der Ampel-Regierung.

Hagel sagte, wenn ein Gesetz derart nach Verfassungsgericht schreie, dann erwarte er, dass sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das sehr genau anschaue und alle Optionen prüfe. "Auch wenn das für so manchen Grünen schmerzhaft sein mag, Ministerpräsident Kretschmann hat ja auch schon mehrfach gezeigt, dass die Parteicouleur nicht erste Triebfeder seiner Handlungen ist", sagte Hagel. "Wenn es nach mir geht, sollte Baden-Württemberg mit Bayern zusammen klagen." Die bayerische Staatsregierung hat bereits angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die Wahlrechtsreform zu klagen.

Doch der Stuttgarter Koalitionspartner sieht das anders. Ein Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion machte am Montag deutlich: "Für uns ist das kein Thema. Eine Klage gegen die Wahlrechtsreform im Bund steht nicht auf der gemeinsamen Agenda unserer Koalition."/sow/DP/mis