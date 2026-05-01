DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +2,6%Nas25.053 -0,2%Bitcoin68.816 +2,7%Euro1,1697 -0,4%Öl113,8 +4,2%Gold4.524 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Lufthansa, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Direct Indexing vs ETF: Was hinter der angeblichen Konkurrenz wirklich steckt Direct Indexing vs ETF: Was hinter der angeblichen Konkurrenz wirklich steckt
SAP-Aktie fester: Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz - investiert über eine Milliarde in KI SAP-Aktie fester: Bodenbildung vor Sapphire-Konferenz - investiert über eine Milliarde in KI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Supreme Court erlaubt vorerst Versand von Abtreibungspillen

04.05.26 18:07 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Oberste Gerichtshof in den USA hat den Zugang zur Abtreibungspille Mifepriston per Post vorerst wieder erlaubt. Eine vom konservativen Richter Samuel Alito unterzeichnete Anordnung setzte eine erst kürzlich erlassene Einschränkung eines Berufungsgerichts vorläufig wieder außer Kraft. Hersteller des Medikaments hatten zuvor im Eilverfahren den Supreme Court angerufen und vor erheblichen Auswirkungen auf die Versorgung gewarnt.

Hintergrund ist eine Klage des US-Bundesstaats Louisiana, der argumentiert, die Regelungen untergrüben sein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot. In der vergangenen Woche hatte ein Richtergremium in New Orleans daraufhin eine Regelung der US-Arzneimittelbehörde FDA ausgesetzt, die den Versand des Medikaments Mifepriston nach telemedizinischer Verschreibung erlaubt hatte. Mit der Entscheidung des Supreme Courts kann das Medikament wieder online verschrieben und per Post bezogen werden - ohne verpflichtenden persönlichen Arztbesuch.

Gericht prüft Fall weiter

Diese Praxis hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Wege für Schwangerschaftsabbrüche in den USA entwickelt. Mit dem Grundsatzurteil Roe v. Wade hatte der Oberste Gerichtshof 1973 ein landesweites Recht auf Abtreibung etabliert. Das Recht wurde aber 2022 gekippt, sodass Bundesstaaten eigene, teils sehr strenge Verbote erlassen konnten. Damit einhergehend gewann die telemedizinische Verschreibung mit anschließender Zustellung per Post stark an Bedeutung. Mifepriston kommt dabei inzwischen bei der Mehrheit der Schwangerschaftsabbrüche in den USA zum Einsatz.

Der Hersteller Danco Laboratories wandte sich am Samstag direkt an den Obersten Gerichtshof und beantragte im Eilverfahren, die Entscheidung vorläufig auszusetzen. Zuvor hatte das Unternehmen das Berufungsgericht vergeblich gebeten, sein Urteil für eine Woche auf Eis zu legen, um Zeit für den Gang vor das höchste Gericht zu gewinnen. Die nun erlassene Anordnung gilt zunächst für eine Woche, während das Gericht den Fall weiter prüft und Stellungnahmen beider Seiten einholt./hae/DP/jha