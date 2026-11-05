DAX 26.499 +0,2%ESt50 6.272 +0,1%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,55 -1,9%Nas 24.910 -3,2%Bitcoin 70.023 -2,3%Euro 1,1223 -0,1%Öl 97,1 +2,6%Gold 4.107 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: Suss ringt weiter mit Auslieferungsproblemen - Aktie unter Druck

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
46.66 EUR -3.39 EUR -6.77 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
31,152.36 EUR -25.91 EUR -0.08 %
News | Analysen

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) kämpft weiter mit einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Komponenten und damit verbundenen Verschiebungen bei den Auslieferungen. Der Umsatz ging erneut kräftig zurück. Dank des KI-Booms und der weltweit sehr hohen Chipnachfrage konnte Suss aber erneut deutlich mehr Aufträge einsammeln. Der Orderbestand ist so hoch wie noch nie, wie das Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. An der Börse ging es für das Papier dennoch deutlich nach unten. Damit setzte sich die seit Sommer anhaltende Korrektur fort.

Werbung

Die im MDAX notierte Aktie rutschte am Nachmittag um knapp fünf Prozent auf 47 Euro ab. Damit nähert sich das Papier wieder dem Mehrmonatstief von etwas mehr als 45 Euro an, das es Anfang vergangener Woche nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung erreicht hatte. Die Aktie war im Juni im Zuge des KI-Booms an den Märkten bis auf fast 120 Euro geklettert.

Das Unternehmen war zu dem Zeitpunkt etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro wert gewesen. Deshalb ist die Aktie seit Juni im MDax gelistet. Mit dem drastischen Kurssturz in den vergangenen Wochen und Monaten ist das Unternehmen nur noch rund 900 Millionen Euro wert und damit wieder ein heißer Index-Abstiegskandidat. Trotz der Verluste seit dem Rekordhoch ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf allerdings noch rund 20 Prozent im Plus.

Der Umsatz ging im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 97 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 72 Prozent auf rund 4 Millionen Euro ein. Umsatz und Ergebnis gingen damit stärker als erwartet zurück. Suss Microtec hatte Ende Oktober wegen der Probleme bei den Auslieferungen die 2026er-Prognosen für den Umsatz und die operative Marge gesenkt.

Werbung

Der Auftragseingang habe sich mehr als verdreifacht. Er kletterte im Vergleich zum Vorjahreswert um 219 Prozent auf 223,5 Millionen Euro. Er habe damit weit über dem langjährigen Durchschnitt gelegen. "Zusammen mit dem Auftragseingang der ersten sechs Monate des Jahres summiert sich der Wert aller verbindlichen Bestellungen nach neun Monaten auf 633,5 Millionen Euro - ein in der Unternehmensgeschichte bisher einmaliger Wert."/zb/he

Aktuelle SUSS MicroTec Aktie News

Werbung

SUSS MicroTec Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:56 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.