ROUNDUP: Symrise wächst wieder aus eigener Kraft - Ziele bestätigt - Kurssprung

30.07.26 10:27 Uhr

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Nach einem trägen Jahresstart ist der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise im zweiten Quartal aus eigener Kraft wieder gewachsen. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr im Jahresvergleich ein organisches Umsatzplus, also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte, von zwei Prozent auf rund 2,54 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Vor allem wegen Belastungen durch Wechselkurseffekte ergibt sich nominal aber ein Minus von 0,6 Prozent. An der Börse kam das organische Wachstum sehr gut an, der Kurs legte als Dax-Spitzenreiter deutlich zu.

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"Im zweiten Quartal hat sich unser Geschäft deutlich dynamischer entwickelt", sagte der Vorstandsvorsitzende Jean-Yves Parisot laut Mitteilung. Dabei hätten neben dem Umbauprogramm auch eine starke Nachfrage unter anderem nach Dürften und Inhaltsstoffen für alltägliche Konsumgüter sowie nach Zusätzen für Getränke und Lebensmittel der Sparte Food & Beverage Rückenwind geliefert.

Analystin Victoria Nice von Bernstein Research schrieb in einer ersten Reaktion von insgesamt starken Geschäftszahlen, wenngleich es auch einzelne Schwachstellen gegeben habe - etwa das organische Umsatzminus im Geschäft mit Zusätzen für Heimtiernahrung. Derweil hätten sich die Gewinnmargen des Konzerns etwas besser entwickelt als gedacht.

So blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten vom Umsatz 21,8 Prozent hängen. Absolut bedeutet das einen Rückgang des operativen Gewinns um knapp zwei Prozent auf 553 Millionen Euro.

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Der Rückgang lag an Kosten im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm des Unternehmens sowie an den geopolitischen Spannungen in Nahost. Unter dem Strich verdienten die Niedersachsen mit 265 Millionen Euro einen Tick weniger als vor einem Jahr.

Die Jahresziele bestätigte Symrise-Chef Parisot. Für das Gesamtjahr peilt er weiterhin ein organisches Umsatzplus von zwei bis vier Prozent an bezogen auf 4,93 Milliarden Euro im Jahr 2025. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge soll 21,5 bis 22,5 Prozent erreichen.

Die Symrise-Aktien gewannen als Favorit im deutschen Leitindex Dax 5,9 Prozent auf 94,32 Euro, womit ihnen der Sprung auf ein Hoch seit gut einem Jahr gelang. Im laufenden Jahr summieren sich die Kursgewinne nun auf fast 37 Prozent./mis/err/jha/