ROUNDUP: TAG Immobilien besorgt sich gut 288 Millionen Euro an frischem Kapital

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat sich über die Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen rund 288,2 Millionen Euro besorgt. Mit den Einnahmen wollen die Hamburger einen umgerechnet 565 Millionen Euro teuren Kauf von rund 5.300 Mietwohnungen in Polen zum Teil finanzieren. Die Kapitalmaßnahmen kamen an der Börse nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel am Mittwoch um rund 1,7 Prozent nach.

Wie das im MDAX notierte Unternehmen am späten Dienstagabend in Hamburg mitteilte, wurden knapp 12,5 Millionen neue Anteile zu 14,90 Euro das Stück platziert. Der Erlös betrug brutto 185,9 Millionen Euro. Die Zahl der Aktien steigt um etwas mehr als sieben Prozent auf rund 189 Millionen. Zudem stockte das Unternehmen eine bis 2031 laufende Wandelanleihe auf. Dadurch nahm TAG Immobilien weitere 102 Millionen Euro ein. Die neuen Wandelschuldverschreibungen können in bis zu 5,2 Millionen Anteile oder knapp drei Prozent des Grundkapitals umgewandelt werden.

Simon Stippig vom Analysehaus Warburg Research hat zwar spätestens für das zweite Quartal 2026 mit der Begebung einer Wandelanleihe gerechnet. Doch die Ausgabe neuer Aktien mit einem knapp 24-prozentigen Abschlag auf den Netto-Substanzwert auf Basis des letzten Schlusskurses halte er nicht für klug, schrieb der Branchenkenner. Die Expansion des Unternehmens in Polen findet der Experte aber grundsätzlich richtig.

Die Wohnungen befinden sich in den sechs größten Städten Polens, wie TAG bereits am Wochenende verkündet hatte. Durch den Zukauf stärkt die Gesellschaft ihre Marktpräsenz in Breslau, Posen und Lodz. Zudem tritt das Unternehmen erstmals in den Mietwohnungsmarkt in Warschau, Krakau und Danzig ein. Die zugekauften Wohnungen sollen 2026 nach vorläufigen Berechnungen des Konzerns umgerechnet 41 bis 43 Millionen Euro zu den Nettomieteinnahmen des Konzerns und 32 bis 34 Millionen Euro zum bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen beisteuern. 2024 hatten die Nettomieteinnahmen gut 360 Millionen Euro betragen und der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) rund 315 Millionen Euro.

Die Transaktion soll nach Freigabe durch die polnische Kartellbehörde bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Nach dem Kauf wird TAG den Angaben zufolge in Polen über einen Bestand von circa 8.700 Mietwohnungen verfügen. Der Wert der Immobilien im Nachbarland werde von 1,46 Milliarden Euro per Ende Juni auf etwa zwei Milliarden Euro steigen.

TAG war mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und hatte das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg ausgebaut. Zuletzt gründete der Immobilienkonzern zudem mit einer Fondsgesellschaft des Finanzinvestors Centerbridge Partners ein Gemeinschaftsunternehmen, das für den Kauf von Grundstücken, den Bau und die Veräußerung von Wohneinheiten zuständig ist. In Polen plant TAG langfristig den Aufbau eines Portfolios von etwa 20.000 Mietwohnungen. In Deutschland verfügt TAG Immobilien über rund 83.000 Wohnungen./mne/zb/tav/stk