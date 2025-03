ROUNDUP: TAG Immobilien besorgt sich mit Wandelanleihen frisches Geld

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld besorgt. Das Unternehmen platzierte bei Anlegern Papiere mit einem Gesamtnennbetrag von 332 Millionen Euro und einer Laufzeit bis März 2031, wie es am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Anleihen können in neue oder existierende TAG-Aktien gewandelt werden, die einem Anteil von rund 10 Prozent am Grundkapital entsprechen.

Wer­bung Wer­bung

Wenn sie vor der Endfälligkeit nicht gewandelt, zurückgezahlt, zurückgekauft oder entwertet werden, bekommen die Inhaber 106,28 Prozent des Nennbetrags zurück. Zudem erhalten sie vorher Zinsen von 0,625 Prozent pro Jahr. Der effektive Wandlungspreis belaufe sich anfänglich auf 18,94 Euro und bei Endfälligkeit effektiv auf 20,13 Euro, hieß es weiter.

TAG Immobilien hatte das Vorhaben am Morgen angekündigt. Die Gesellschaft will das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.

Wer­bung Wer­bung

Die TAG-Aktie verlor am Vormittag nach den Neuigkeiten im Xetra-Handel zeitweise rund vier Prozent an Wert. Am späten Nachmittag gehörte sie mit einem Abschlag von nur noch 1,2 Prozent auf 13,82 Euro jedoch sogar zu den stärkeren Titeln im MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte lag in diesem Moment mit rund drei Prozent im Minus./stw/jsl/ngu