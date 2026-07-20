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ROUNDUP: TAG Immobilien verdient operativ dank höherer Mieten mehr

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Aktien
TAG Immobilien AG
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HAMBURG (dpa-AFX) - Höhere Mieten haben TAG Immobilien im ersten Halbjahr angetrieben. "Die starke Entwicklung unseres Vermietungsgeschäfts in Deutschland und Polen sowie der erfolgreiche Robyg-IPO unterstreichen die Stärke unseres Geschäftsmodells in beiden Ländern", sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag zur Zahlenvorlage. Für das Gesamtjahr wurde das im MDAX notierte Unternehmen für den operativen Gewinn (FFO I) in der Tendenz zuversichtlicher. Die Aktie drehte nach kurzen Gewinn ins Minus und verlor zuletzt 0,51 Prozent auf 13,61 Euro.

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Die Nettomieteinnahmen stiegen in den sechs Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich insgesamt um 6,7 Prozent auf 196,6 Millionen Euro, wie der Immobilienkonzern in Hamburg mitteilte.

In Deutschland erhöhte sich den Angaben zufolge die Miete für die knapp 84.100 Wohnungen auf Basis eines vergleichbaren Portfolios im Schnitt um 2,9 Prozent. Die durchschnittliche Miete stieg per Ende Juni auf 6,17 Euro je Quadratmeter. Bei Neuvermietungen betrug sie 6,58 Euro je Quadratmeter. Der Leerstand betrug 4,2 Prozent.

In Polen profitierte das Unternehmen ebenfalls von steigenden Mieten. Zudem konnte TAG Immobilien höhere Einnahmen durch den Verkauf von Wohnungen erzielen.

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Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte um 9,4 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt der Konzern nun das obere Ende der beibehaltenen Zielspanne 187 bis 197 Millionen Euro an.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 114,5 Millionen Euro, nach 151,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Bewertungsergebnis.

Um das Wachstum im polnischen Markt zu beschleunigen, hatte TAG Immobilien vor kurzem die polnische Tochtergesellschaft Robyg an die Börse gebracht. Mit dem Börsengang von Robyg schaffe das Unternehmen eine eigenständig gelistete Gesellschaft, behalte aber eine Mehrheitsbeteiligung mit erheblichem Wert und könne gleichzeitig Kapital in sein Mietportfolio reinvestieren, erläuterte Hoyer. Dies stärke zusätzlich den operativen Gewinn (FFO I). TAG hält derzeit 67,1 Prozent an dem Unternehmen.

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TAG war mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und hatte das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg ausgebaut. In Deutschland konzentriert sich TAG auf sogenannte B- und C-Standorte, die damit in den weiteren Einzugsgebieten der Metropolen und in mittelgroßen Städten liegen. Der größte Teil der Wohnimmobilien befindet sich in Ostdeutschland in Städten wie Gera, Leipzig, Chemnitz, Erfurt sowie im Umfeld von Berlin./mne/nas/mis

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DatumRatingAnalyst
11:41 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
09.07.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09.06.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG