ROUNDUP: Talanx fährt Rekordgewinn ein - Dividende steigt

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat 2024 so viel verdient wie nie zuvor. Der Überschuss wuchs nach vorläufigen Zahlen um ein Viertel auf 1,98 Milliarden Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Hannover mitteilte. Damit erfüllte der Mehrheitseigner des Rückversicherers Hannover Rück seine im Herbst erhöhte Prognose von mehr als 1,9 Milliarden und übertraf die Erwartungen von Analysten leicht. Die Aktionäre sollen wie geplant mit einer von 2,35 auf 2,70 Euro erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben. An der Börse kam das gut an: Die Talanx-Aktie legte zu.

Am frühen Nachmittag notierten die Papiere mit 83,55 Euro 1,3 Prozent höher. Innerhalb eines Jahres hat sich die Aktie damit um fast ein Viertel verteuert. Auf fünf Jahre gesehen freuen sich Aktionäre sogar über ein Plus von gut 75 Prozent.

Den Rekordgewinn verdankte Talanx guten Geschäften in der Erst- und Rückversicherung. Der Versicherungsumsatz stieg um etwa elf Prozent auf 48,1 Milliarden Euro. Die Erstversicherungssparte mit der Hauptmarke HDI steuerte mit 49 Prozent fast die Hälfte zum Konzernergebnis bei. Im Vorjahr waren es erst 46 Prozent gewesen. Die Eigenkapitalrendite kletterte von 16,6 auf 17,8 Prozent. Die endgültigen Jahreszahlen und mehr Details will Talanx am 19. März veröffentlichen.

Im laufenden Jahr und darüber hinaus will Vorstandschef Torsten Leue den Gewinn weiter steigern, wie er schon im Dezember angekündigt hatte. Für 2025 peilt er weiterhin einen Überschuss von mehr als 2,1 Milliarden Euro an. Bis 2027 soll der Gewinn auf mehr als 2,5 Milliarden Euro klettern. Die Dividende soll dann 4 Euro betragen.

Hauptprofiteur ist der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), dem rund 77 Prozent der Talanx-Aktien gehören. Dem Talanx-Konzern gehört wiederum gut die Hälfte des weltweit drittgrößten Rückversicherers Hannover Rück, der im vergangenen Jahr ebenfalls einen Rekordgewinn eingefahren hat./stw/men/ngu/mis