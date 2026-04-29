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ROUNDUP: Talanx steigert Gewinn überraschend stark - Aktie gewinnt

30.04.26 12:57 Uhr
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HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat seinen Gewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Das vorläufige Konzernergebnis habe sich von 604 Millionen Euro im Vorjahr auf 774 Millionen erhöht, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Hannover mit. Vorstandschef Torsten Leue hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr einen Überschuss von etwa 2,7 Milliarden Euro zu erzielen. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Donnerstag positiv aufgenommen.

Um die Mittagszeit lag das Papier mit 0,9 Prozent im Plus bei 110,60 Euro und entwickelte sich damit ähnlich wie der MDax, der Index der mittelgroßen Werte. Nach deutlicheren Kursgewinnen im April war es für das Papier zuletzt wieder abwärtsgegangen. Nun wird es etwa drei Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.

Mit dem Quartalsgewinn übertraf Talanx die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, die dem Konzern zufolge im Schnitt nur mit 673 Millionen Euro gerechnet hatten. Der Versicherungsumsatz dürfte im ersten Quartal bei 12,1 Milliarden Euro liegen, berichtete der Versicherer weiter. Dies entspreche währungsbereinigt einer Steigerung um etwa drei Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Nach Rekordgewinnen in den vergangenen Jahren will Leue den Überschuss 2026 weiter nach oben treiben. Das Gewinnziel steht wie üblich unter dem Vorbehalt, dass die Großschäden das dafür vorgesehene Budget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.

Die vollständigen Ergebnisse will Talanx am 13. Mai veröffentlichen. Der Konzern gehört zu etwa 77 Prozent dem Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI), einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Talanx hält wiederum gut die Hälfte der Anteile an der Hannover Rück, dem drittgrößten Rückversicherer der Welt./stw/jha/

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24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

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