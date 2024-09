ROUNDUP: Tarifrunde bei VW begonnen - 3.000 Metaller protestieren

HANNOVER (dpa-AFX) - Begleitet von lautstarkem Protest gegen den Sparkurs des Konzerns haben bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) die Tarifgespräche mit der IG Metall begonnen. Mehrere Tausend Beschäftigte protestierten vor dem Verhandlungsgebäude mit Trommeln, Sirenen und Trillerpfeifen gegen Sparpläne des Konzerns, Bengalfackeln hüllten den Platz zeitweise in roten Rauch. Die IG Metall sprach von mehr als 3000 Teilnehmern, darunter Beschäftigte aus Wolfsburg, Emden, Osnabrück und Zwickau.

"Zukunft statt Kahlschlag", war auf einem Transparent zu lesen, "Verzicht hat uns noch nie geholfen" auf einem anderen. Die Sparpläne von VW (Volkswagen (VW) vz) wurden mit lauten Buhrufen und Sprechchören quittiert. Teilnehmer sprachen sich gegenseitig Mut zu. "Ich glaube, die IG Metall macht das schon", sagte die 23-jährige Auszubildende Josi Groß, die sich vor allem um die Übernahme nach der Ausbildung sorgt. VW hatte neben der Beschäftigungssicherung jüngst auch Übernahmegarantie für seine Azubis aufgekündigt.

Beschäftigungssicherung "ist unverhandelbar"

Während VW auf Einsparungen auch bei den Personalkosten dringt, will die IG Metall Einschnitte verhindern. "Über Werksschließungen und Massenentlassungen ist mit uns nicht zu reden", stellte Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger vor den Verhandlungen klar. "Die Gleichrangigkeit von Beschäftigungssicherung und Wirtschaftlichkeit ist unverhandelbar", erklärte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die für die IG Metall mit am Verhandlungstisch sitzt.

VW dagegen bekräftigte seinen Sparkurs. "Wir müssen gemeinsam unser Unternehmen restrukturieren. Die Situation ist ernst", sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Kernmarke Volkswagen, zum Verhandlungsauftakt. "Aufgabe ist es jetzt, tragfähige Lösungen zu finden." Zugleich dämpfte er die Hoffnung auf eine schnelle Einigung. "In der ersten Verhandlungsrunde wird es darum gehen, dass wir uns ein gemeinsames Bild über die Ausgangslage verschaffen."

Tarifrunde vorgezogen

Die eigentlich erst für Ende Oktober geplante Tarifrunde war vorgezogen worden, nachdem VW seinen Sparkurs Anfang des Monats verschärft hatte. Statt nur über das Entgelt soll auch über die von VW gekündigte Beschäftigungssicherung verhandelt werden. Betroffen sind zunächst nur die rund 120.000 Beschäftigten in den sechs großen westdeutschen Werken, die unter den VW-Haustarif fallen. Bei VW Sachsen gelten eigene Regelungen. Auch dort hatte VW gestern die Beschäftigungssicherung aufgekündigt.

Die IG Metall forderte VW auf, endlich Details zu den angekündigten Sparplänen auf den Tisch zu legen. "Wir erwarten heute Antworten", sagte Niedersachsens Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger vor dem Auftakt der Gespräche. "Bisher hat man uns da nur im Vagen gelassen." Der Konzern müsse endlich konkret erklären, was geplant sei. Erst danach könne man in ernsthafte Verhandlungen treten.

Sieben Prozent mehr Lohn gefordert

"Natürlich haben wir aktuell heftige Probleme aufseiten der Wirtschaftlichkeit", sagte Cavallo. "Aber die löst man eben nicht, indem man Werksschließungen als Drohkulisse auffährt." Zudem, so Gröger, habe VW zuletzt "gar keine schlechten Gewinnzahlen" ausgewiesen und hohen Dividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet. Das zeige, dass es dort Spielräume gebe. An ihrer Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn auch bei VW halte die IG Metall daher fest.

Sollte VW an seinen Plänen festhalten, so werde dies "auf den erbitterten Widerstand der Belegschaften bei Volkswagen stoßen", kündigte Gröger an. "Wir stehen erst am Anfang einer Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, die sich gewaschen hat." Ab 1. Dezember seien auch Warnstreiks möglich. "Wenn es nötig ist, dann stehen an Volkswagen-Standorten Zehntausende vor den Werkstoren und auf den Straßen."/fjo/DP/nas