ROUNDUP: Technische Störung im Hamburger Hauptbahnhof legt Zugverkehr lahm

HAMBURG (dpa-AFX) - Nachdem der Bahnverkehr in und um Hamburg wegen einer technischen Störung am Montagmorgen für eineinhalb Stunden komplett lahm gelegt war, haben die ersten Züge gegen 9.40 Uhr ihre Fahrt wieder aufgenommen. "Die Zugfunkstörung ist behoben. Der Zugverkehr läuft wieder", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. S-Bahnen in Hamburg waren von der Störung nicht betroffen.

Gegen 8.00 Uhr waren die Züge des Regional- und Fernverkehrs rund in und um die Hansestadt komplett zum Stillstand gekommen, weil der Zugfunk im Bereich des Hauptbahnhofes ausgefallen war. Deshalb konnte der Hauptbahnhof nicht angefahren werden. Züge wurden umgeleitet oder mussten wenden. Das betreffe sicherlich Tausende von Pendlern, sagte die Sprecherin weiter. Konkrete Zahlen konnte sie nicht nennen. Die Ursache der technischen Störung war zunächst weiter unklar./cgl/DP/men