ROUNDUP: Teil des US-Botschaftspersonals darf Israel verlassen

27.02.26 16:56 Uhr

TEL AVIV/WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts der wachsenden Spannungen mit dem Iran mit möglichen Folgen auch für Israel haben die USA einem Teil seines Botschaftspersonals die Ausreise genehmigt. Nicht für den Notfall benötigtes Personal sowie alle Angehörigen von Botschaftsmitarbeitern könnten das Land verlassen, teilte die US-Botschaft in Israel mit. Das US-Außenministerium genehmige dies "aufgrund von Sicherheitsrisiken", hieß es. Weitere Einschränkungen für Regierungsmitarbeiter und Angehörige seien möglich - so könnten Reisen in bestimmte Gebiete Israels etwa untersagt werden. Personen sollten erwägen, Israel zu verlassen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar sind.

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der "New York Times" all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun. Er habe am Vormittag eine entsprechende E-Mail verschickt.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einem militärischen Angriff gedroht, sollten Verhandlungen über das iranische Atomprogramm scheitern. Im Falle eines US-Angriffs im Iran wird damit gerechnet, dass Teheran Israel mit Raketen angreifen wird. Trump hatte der iranischen Staatsführung ein Ultimatum bis Anfang März für eine Einigung gestellt.

Als Reaktion auf die wachsenden Sicherheitsbedenken zog Großbritannien am Freitag auch die verbliebenen Mitarbeiter aus dem Iran ab. Dies sei eine "Vorsichtsmaßnahme", teilte das Außenministerium mit. Die britischen Botschaftsdienste werden weiterhin aus der Ferne angeboten, die Botschaft war bereits Mitte Januar geschlossen worden./cir/DP/nas