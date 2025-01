ROUNDUP: Tesla schafft Auslieferungsziel 2024 nicht - Nur Nasenspitze vor BYD

AUSTIN (dpa-AFX) - Dämpfer für den US-Elektroautobauer Tesla: Im vergangenen Jahr wurden weniger Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert als geplant. 2024 gingen rund 1,79 Millionen Autos an die Endkunden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Austin (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Tesla-Chef Elon Musk hatte sich hingegen zum Ziel gesetzt, im Schlussquartal 515.000 Autos auszuliefern und so im Gesamtjahr 2024 ein "leichtes Plus" im Vergleich zu 2023 zu schaffen. Damals hatte das Unternehmen 1,81 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Tatsächlich gingen im vierten Quartal 495.570 Autos an die Endkunden. Die Zahl blieben damit auch hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Die Aktie fiel kurz nach Handelsbeginn um 6 Prozent.

Am Vortag hatte bereits der chinesische Konkurrent BYD, der sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Tesla liefert, seine Auslieferungszahlen vorgelegt. Er steigerte im abgelaufenen Gesamtjahr die Verkäufe reiner E-Autos um 41 Prozent auf 1,76 Millionen Fahrzeuge.

Das rasante Wachstum bei BYD steht damit im krassen Kontrast zu der Schwäche der anderen Autobauer, vornehmlich aus Europa. Während etwa Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), Nissan (Nissan Motor) und Stellantis mit sinkenden Absatzzahlen in China kämpfen, könnte der Lokalmatador BYD bald die meistverkaufte Elektroautomarke der Welt werden./lew/jsl/he