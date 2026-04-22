ROUNDUP/Tesla will Gas geben: 1.000 neue Mitarbeiter in Grünheide

GRÜNHEIDE/AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will die Zahl der Beschäftigten in seinem einzigen europäischen Autowerk in Grünheide bei Berlin kurzfristig aufstocken - wegen gestiegener Nachfrage. "Bis Ende Juni wollen wir circa 1.000 neue Mitarbeiter hier an Bord haben", sagte Werksleiter André Thierig. "Dann beginnen wir im Juli die Produktion um circa 20 Prozent auf gut 6.000 Einheiten pro Woche in einem ersten Schritt."

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Die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg öffnete vor rund vier Jahren. Die Beschäftigtenzahl stieg zunächst stetig. Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten dort rund 12.400 Menschen. Dann sank die Zahl jedoch um 1.700 bis zu diesem Jahr. Mit der Aufstockung würden in der Gigafactory Berlin-Brandenburg nach Unternehmensangaben 11.700 Menschen arbeiten.

Tesla sieht für sich Rückenwind inmitten von Krisen. "Die Zulassungszahlen in den Märkten, die wir beliefern, sind im ersten Quartal deutlich angestiegen", sagte der Werksleiter. Im ersten Quartal habe die Fabrik mit über 61.000 Fahrzeugen einen neuen Produktionsrekord aufgestellt.

Auch auf dem deutschen Markt machte Tesla einen Sprung und legte nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts von Januar bis März 2026 mit 12.829 bei den Neuzulassungen um 160 Prozent zu. In Grünheide wird nach Angaben des Werksleiters das Model Y produziert.

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Mehr Chancen für Ausbau

Tesla will zudem voraussichtlich rund 500 Leiharbeitnehmerinnen und

-arbeitnehmer im Laufe des Jahres in feste, unbefristete

Arbeitsverhältnisse übernehmen. Unabhängig davon habe die Suche nach mehreren hundert neuen Beschäftigten für die Batteriezellfertigung begonnen, die in der ersten Jahreshälfte 2027 starten soll, teilte das Unternehmen mit.

Mit der Aufstockung steigen die Chancen für einen von Tesla-Chef Elon Musk geplanten Ausbau, der wegen der Marktlage bisher auf Eis lag. Die erste Teilgenehmigung für den Ausbau der Produktion hat Tesla bereits erhalten.

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US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Jahr eine US-Steuervergünstigung auslaufen lassen. Danach fielen die weltweiten Auslieferungen von Tesla.

Thierig sieht für Grünheide "keinen wirklichen Einbruch". "Dass die Produktionszahlen und auch die Zulassungszahlen vor allen Dingen im Jahresvergleich zum ersten und zweiten Quartal letzten Jahres zurückgingen, war auf den Modellwechsel zurückzuführen, den wir im ersten Quartal vorgenommen haben."

Tesla sieht baldige EU-Zulassung für Assistenzsystem

Der Elektroautobauer setzt verstärkt auf Roboter und Robotaxis. Tesla rechnet damit, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem, das Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen soll, in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird. Man sei nach der Genehmigung in den Niederlanden gut für eine EU-weite Zulassung im laufenden Quartal aufgestellt, sagte Finanzchef Vaibhav Taneja.

Fahrer in den USA können die Software mit dem vollen Namen "Full Self-Driving (Überwacht)" bereits seit einigen Jahren nutzen. Tesla musste dem ursprünglichen Namen Full Self-Driving (übersetzt etwa: komplett selbstfahrend) den einschränkenden Zusatz hinzufügen, weil die Software noch nicht autonom fahren kann und die Fahrer weiter Verantwortung tragen. Vor allem in der Anfangszeit berichteten sie noch von vielen Fehlern, inzwischen verweist Firmenchef Musk auf weitreichende Verbesserungen. Tesla hat 1,28 Millionen Abo-Kunden für FSD, 180.000 mehr als vor drei Monaten.

Robotaxis und Roboter

Musk kündigt bereits seit rund einem Jahrzehnt an, dass Serien-Teslas mit FSD tatsächlich autonom fahren werden. Nun "schätzte" er, dass diese unüberwachte FSD-Version in den USA "wahrscheinlich im vierten Quartal" eingeführt werde. Zugleich schränkte Musk ein, dass Tesla die Software nur schrittweise verfügbar machen werde, wenn man sie für eine bestimmte Region für sicher befinde.

Der Firmenchef behauptet, dass die Zukunft von Tesla in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern anstelle des Autoverkaufs liegen werde. Derzeit startet Tesla die Produktion seines Robotaxi-Fahrzeugs mit dem Namen Cybercab. Es ist ein Zweisitzer, der ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll. Da "90 Prozent der Meilen" mit einer oder zwei Personen im Auto gefahren würden, werde der Cybercab auf lange Sicht wahrscheinlich den Großteil der Tesla-Produktion ausmachen, sagte Musk.

In diesem Jahr will Tesla auch die Produktion seiner humanoiden Roboter mit dem Namen Optimus starten. Der Konzern stellt seine größeren Automodelle S und X ein - und auf der dadurch frei werdenden Fläche im kalifornischen Fremont will Tesla stattdessen mit der Zeit eine Million Roboter pro Jahr bauen.

Starke Konkurrenz

Tesla will sowohl bei Robotern als auch bei Robotaxis in Märkte vorstoßen, in denen es bereits starke Konkurrenten gibt. Vor allem bei selbstfahrenden Autos ist die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwesterfirma Waymo mit ihren Robotaxis weit voraus. Waymo sei etwa 50 Mal größer, betonte etwa der langjährige Tech-Analyst und Investor Gene Munster.

Musk setzt unter anderem auf einen Kostenvorteil, weil er nur mit Kameras und ohne die teureren Laser-Radare auskommen will, die die Umgebung von Fahrzeugen abtasten. Allerdings bezweifeln viele Experten und Konkurrenten, dass damit verlässliches autonomes Fahren möglich ist.

Wieder besseres Geschäft nach Rückgängen

Die Visionen von Musk sind teuer. Tesla erhöhte die Prognose für die Kapitalausgaben dieses Jahr auf 25 Milliarden Dollar - von den erst vor drei Monaten vorhergesagten 20 Milliarden Dollar. Finanzieren muss Tesla das vor allem aus dem Geschäft mit dem Autoverkauf - und das läuft nach Absatzrückgängen 2025 wieder besser.

Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 22,39 Milliarden Dollar. Der Gewinn wuchs um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar. Die weltweiten Tesla-Auslieferungen kletterten um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge. Im Vorjahresquartal waren die Auslieferungen noch um 13 Prozent gefallen./vr/so/DP/jha