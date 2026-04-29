DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 -4,1%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.796 -0,1%Euro1,1663 -0,1%Öl123,1 +1,2%Gold4.553 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed und US-Techriesen im Blick: US-Börsen schließen uneins -- DAX letztlich tiefer -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- adidas, TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Xpeng-Aktie: Markteinführung fliegender Autos für 2027 geplant Xpeng-Aktie: Markteinführung fliegender Autos für 2027 geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: The Darkest Files ist bestes deutsches Computerspiel 2026

30.04.26 06:34 Uhr

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Das Detektivspiel "The Darkest Files" ist das beste deutsche Computerspiel 2026. Das Berliner Entwicklungsstudio Paintbucket Games gewann beim Deutschen Computerspielpreis in München in der mit 100.000 Euro dotierten Hauptkategorie - und heimste zudem 40.000 Euro für den Gewinn in der Kategorie "Bestes Serious Game" ein. Der Deutsche Computerspielpreis gilt als wichtigster Preis für die deutsche Games-Branche, in den 15 Kategorien werden Preisgelder von insgesamt 800.000 Euro vergeben.

In "The Darkest Files" schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle einer Staatsanwältin und bringen in der Nachkriegszeit NS-Verbrechen vor Gericht. Nominiert für den Hauptpreis und somit ebenfalls mit Preisgeld bedacht waren zudem "Anno 117: Pax Romana" und "Tiny Bookshop". Die historische Städtebau-Simulation von Ubisoft Mainz setzte sich auch in der Kategorie "Beste Innovation & Technologie" durch, während das "Cozy"-Game vom Entwickler Neoludic Games sich die Auszeichnung "Nachwuchspreis Bestes Debüt" sicherte.

Sonderpreis für Extremismusprävention

Das Spiel "The Berlin Apartment" von Blue Backpack über die Geschichte der Hauptstadt konnte ebenfalls in zwei Kategorien überzeugen und bekam die Auszeichnungen für die "Beste Story" sowie das "Beste Grafikdesign". Die Trophäe für das "Studio des Jahres" ging an Weltenbauer Software Entwicklung aus Wiesbaden. Mit dem Sonderpreis der Jury wurde der Forschungsverbund RadiGaMe geehrt, der sich für Extremismusprävention in digitalen Räumen engagiert und die Instrumentalisierung von Gaming-Plattformen durch extremistische Propaganda untersucht.

Die Bundesregierung vergibt den Deutschen Computerspielpreis gemeinsam mit dem Verband der deutschen Games-Branche Game alljährlich an die aus Jurysicht besten Spiele des Landes. In den nationalen Kategorien können deshalb nur Produktionen eingereicht werden, die zu mindestens 80 Prozent in Deutschland entwickelt wurden./eri/DP/zb