DAX24.316 +0,1%Est505.845 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 +3,9%Nas25.114 +0,9%Bitcoin67.978 +1,5%Euro1,1719 -0,2%Öl109,7 +0,5%Gold4.578 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat im Plus -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
DAX fällt an Nulllinie zurück - Aufschwung in Seoul treibt KOSPI auf Rekordhoch DAX fällt an Nulllinie zurück - Aufschwung in Seoul treibt KOSPI auf Rekordhoch
Neues Bullenmarkt-Szenario für XRP? Fundamentaldaten und Prognosen im Überblick Neues Bullenmarkt-Szenario für XRP? Fundamentaldaten und Prognosen im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Thyssenkrupp will Stahlsparte vorerst doch behalten - Aktie steigt

04.05.26 10:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,26 EUR 0,10 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern thyssenkrupp will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Die beiden Unternehmen haben einer Mitteilung vom Wochenende zufolge entschieden, die seit September vergangenen Jahres laufenden Gespräche auf Eis zu legen. Die Neuaufstellung des Segments solle aus eigener Kraft konsequent vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es in Essen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen.

Gründe für die Entscheidung, nicht mehr mit dem indischen Unternehmen über die Stahlsparte zu verhandeln, sind zum einen die besseren Rahmenbedingungen für Stahlhersteller in Europa und zum anderen die Fortschritte bei der Sanierung der Sparte.

Die im MDAX notierte Aktie konnte am Montag im frühen Handel profitieren. Sie stieg um 1,8 Prozent. Im vorbörslichen Handel hatte noch alles auf ein größeres Minus hingedeutet. Das Papier setzt damit seinen zuletzt eingeschlagenen Erholungskurs fort. Die Aktie hatte kurz vor dem Nahost-Krieg ein Hoch seit 2018 erreicht. Anschließend verloren sie bis Ende März wieder über 40 Prozent an Wert. Im laufenden Jahr steht jedoch immer noch ein Kursplus von rund 11 Prozent zu Buche. In den vergangenen 12 Monaten legte der Kurs um rund ein Drittel zu.

Der Kasus Knaxus sei wohl die Bewertung der Sparte angesichts einer verbesserten Ausgangslage in Europa und den Restrukturierungserfolgen gewesen, kommentierte ein Börsianer. Protektionismus seitens der EU soll der Branche in Europa helfen. Die Analysten von JPMorgan hatten nach Bekanntwerden der Pläne im Vorjahr von einer "Renaissance der Branche" gesprochen.

In diese Richtung ging auch die Argumentation von Thyssenkrupp. "Die Europäische Union hat die große Bedeutung der Stahlproduktion für die Resilienz industrieller Wertschöpfungsketten erkannt und den Willen bekundet, die europäische Stahlindustrie besser vor globalen Überkapazitäten und Dumping zu schützen", hieß es in der Mitteilung vom Samstag.

Zudem wolle die EU die Umstellung auf eine klimafreundliche Stahlproduktion weiter stärken. "Wir haben immer gesagt: Stahl ist Zukunft. Und ein zukunftsfähiges Geschäft ist ein werthaltiges Geschäft", sagte Thyssenkrupp-Chef Miguel López laut Mitteilung. "Nachdem wir uns im eigenen Unternehmen, mit den Tarifpartnern und mit der Politik in Deutschland und Europa im Grundsatz geeinigt haben, sind die Voraussetzungen für eine profitable Fortführung von Thyssenkrupp Steel so gut wie lange nicht mehr."

Vor diesem Hintergrund bleibe mittelfristig eine Verselbstständigung von Thyssenkrupp Steel Europe mit einer eventuellen Minderheitsbeteiligung der Thyssenkrupp AG das erklärte Ziel. Jindal sei während der gesamten Gespräche ein konstruktiver und engagierter Partner gewesen. "Wir haben jedoch gemeinsam beschlossen, die Verhandlungen vorerst auszusetzen."

Thyssenkrupp und Jindal Steel hatten Mitte September bekannt gemacht, dass der familiengeführte indische Konzern die Stahlsparte kaufen will und bereits ein unverbindliches Angebot abgegeben hat. Das für Firmenübernahmen und -verkäufe zuständige Vorstandsmitglied Volkmar Dinstuhl hatte bei der Vorlage der Jahreszahlen am 9. Dezember gesagt, dass das Angebot auf eine mehrheitliche Übernahme abziele.

Thyssenkrupp hat in der Vergangenheit schon mehrfach erfolglos versucht, seine Stahlsparte loszuwerden, da das Geschäft volatil und sehr kapitalintensiv ist./zb/DP/zb/nas/mis

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
30.04.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen