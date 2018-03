ROUNDUP: Tillerson: Kehre ins Privatleben zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Rex Tillerson hat sich nach seinem Rauswurf am Dienstag von seinen Mitarbeitern in aller Welt verabschiedet. Er werde noch am Dienstag die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter John Sullivan übergeben und bis zu seinem endgültigen Ausscheiden Ende März mit seinem designierten Nachfolger bei der Amtsübergabe zusammenarbeiten, sagte Tillerson in Washington.

"Ich kehre jetzt ins Privatleben zurück", sagte Tillerson mit zeitweise bebender Stimme. Er nannte die Fortschritte in der Korea-Politik als eine der größten Errungenschaften seiner wenig mehr als ein Jahr dauernden Amtszeit als US-Chefdiplomat.

Tillerson betonte die Notwendigkeit, in der Diplomatie mit Partnern zusammenzuarbeiten. "Die Führungsstärke der USA beginnt mit der Diplomatie", sagte Tillerson und fügte hinzu: "Nichts ist möglich ohne Partner und Verbündete." Er betonte zudem Werte, die er im Ministerium gepflegt habe, wie den fairen Umgang miteinander.

Tillerson erklärte, Präsident Donald Trump habe ihn "um Mittag herum" aus der Präsidentenmaschine Air Force One angerufen. Damit bestätigte Tillerson, dass Trump zunächst via Twitter und dann vor Journalisten über die Personalie sprach, bevor er den Betroffenen selbst informierte./dm/DP/tos