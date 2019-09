ROUNDUP: TLG Immobilien kauft Anteil an Aroundtown - Zusammenschluss denkbar

BERLIN (dpa-AFX) - In der Immobilienbranche bahnt sich ein weiterer Zusammenschluss an. Wie TLG IMMOBILIEN bereits am Sonntagabend mitgeteilt hatte, erwirbt das SDAX-Unternehmen ein Aktienpaket von 9,99 Prozent des Konkurrenten Aroundtown (Aroundtown SA) vom Großaktionär Avisco. Dafür werden den Angeben zufolge 8,30 Euro je Aktie gezahlt, entsprechend dem Nettovermögenswert per 30. Juni. Insgesamt sind das etwas mehr als eine Milliarde Euro. Zudem wollen die beiden Unternehmen über einen Zusammenschluss sprechen.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die TLG-Papiere stiegen im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 27,45 Euro. Für die Aroundtown-Aktien ging es im 2,83 Prozent auf 7,78 Euro nach oben.

Neben dem Kauf des Aktienpakets von knapp 10 Prozent haben TLG und die Avisco Gruppe, der größte Aktionär von Aroundtown, zudem eine Option über einen weiteren Anteil in Höhe von 4,99 Prozent der Aroundtown abgeschlossen. Bei einer Ausübung würde TLG zum größten Aktionär von Aroundtown aufsteigen. Die Option könne bis zum 28. Februar 2020 ausgeübt werden und hänge unter anderem von einer Freigabe durch die Kartellbehörden ab, teilte TLG weiter mit. Avisco unterstützt den Angaben zufolge zudem den möglichen Zusammenschluss von TLG und Aroundtown.

An der Börse kommt TLG derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden Euro, Aroundtown ist knapp 9,5 Milliarden Euro wert. Beide Unternehmen hatten sich über Kapitalerhöhungen erst kürzlich frisches Geld besorgt, um ihr Wachstum voranzutreiben./eas/mis