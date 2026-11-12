ROUNDUP: Tonies steigert Umsatz und bestätigt Jahresprognose - Aktie im Minus

12.11.26 17:24 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller tonies hat nach einem überraschend deutlichen Umsatzwachstum im dritten Quartal seine Jahresprognose bestätigt. Der Erlös sei um fast 28 Prozent auf knapp 180 Millionen Euro gestiegen, teilte das seit Dezember 2025 im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mit. Analysten hatten nur mit 171,5 Millionen Euro gerechnet. An der Börse wurden die Umsatzangaben und die bestätigte Prognose nur zum Handelsbeginn positiv aufgenommen.

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Nach einem Anstieg um knapp zwei Prozent rutschte das Papier schnell ins Minus. Am späten Nachmittag gab der Kurs um vier Prozent auf 13,16 Euro nach und setzte damit die jüngste Korrektur fort. Tonies ist seit 2021 an der Börse notiert. Nach einem schwierigen Start und einem Absturz der Aktie bis auf 3,48 Euro im Sommer 2022 geht es bergauf.

Im Oktober hatte der Kurs den Rekordstand von 14,60 Euro erreicht. In diesem Jahr legte der Börsenwert um etwas mehr als ein Viertel auf knapp 1,7 Milliarden Euro zu. Größter Anteilseigner ist die Beteiligungsgesellschaft Armira, die 27,5 Prozent der Anteile hält.

Der Umsatz legte in allen Regionen zu. Besonders stark war das Wachstum in Nordamerika. Hier zog der Erlös um 42 Prozent auf 73 Millionen Euro an. Bei den Produktkategorien legten Tonies-Figuren mit gut einem Drittel Wachstum auf 131 Millionen Euro am deutlichsten zu. Mit dem Verkauf von Tonieboxen erlöste das Unternehmen im dritten Quartal 44 Millionen Euro.

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An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält Tonies fest. So soll der Umsatz währungsbereinigt um mehr als 20 Prozent auf mehr als 760 Millionen Euro steigen. Nach neun Monaten betrug das währungsbereinigte Wachstum fast 35 Prozent auf 423 Millionen Euro. Tonies macht traditionell das meiste Geschäft in den Wochen vor Weihnachten.

Die Marge, gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), erwartet das Unternehmen bei neun bis elf Prozent. Im ersten Halbjahr hatte der Wert noch deutlich unter diesem Wert gelegen, aber auch hier dürfte Tonies vom Weihnachtsgeschäft profitieren. Bei der Mitteilung zur Lage nach neun Monaten machte Tonies wie gewohnt keine Angaben zur Gewinnentwicklung./he/zb/he