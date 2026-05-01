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ROUNDUP: Tote bei Angriff Israels in Gaza - Israel: Hamas-Mitglieder

07.05.26 20:14 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Trotz Waffenruhe hat es bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge am Nachmittag erneut Tote gegeben. Israels Armee sprach von bewaffneten Mitgliedern der Hamas. Aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß es, drei Palästinenser seien bei dem Angriff in der Stadt Gaza ums Leben gekommen und weitere teils schwer verletzt worden. Nach Angaben aus dem Gazastreifen wurde ein Wachposten der Hamas-Polizei getroffen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Die israelische Armee sagte am Abend, sie habe mehrere bewaffnete Mitglieder der Hamas in einer Kommandozentrale getötet. Diese hätten Angriffe auf israelische Zivilisten und Soldaten geplant und eine "unmittelbare Bedrohung" dargestellt. Einzelheiten dazu nannte das israelische Militär zunächst nicht.

Israel: Geiselnehmer vom 7. Oktober getötet

Israels Armee teilte weiterhin mit, Soldaten hätten in der vergangenen Woche einen Hamas-Mann getötet, der an der Entführung einer Israelin am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sei. Der Mann habe als Sanitäter gearbeitet. Wie, wo und wann genau er getötet wurde, blieb zunächst unklar. Die verschleppte Frau kam im Rahmen eines Abkommens zwischen Israel und der Terrororganisation im November 2023 frei.

Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Seit mehr als einem halben Jahr herrscht im Krieg zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel zwar eine Waffenruhe, de facto kommt es aber immer wieder zu tödlichen Angriffen oder Konfrontationen. Israels Militär hatte erst kürzlich laut Krankenhausangaben bei einem Angriff im Gazastreifen einen Sohn des Hamas-Anführers Chalil al-Haja getötet.

Israel kontrolliert weiterhin eine Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seit Beginn der Waffenruhe, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet wieder zu festigen. Die im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Entwaffnung lehnt die islamistische Hamas bislang ab./edr/DP/he