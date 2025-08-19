DAX24.309 -0,2%ESt505.430 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1682 -0,3%Öl66,04 -0,1%Gold3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Rekordhochs und Warnungen vor extremer Bewertung Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Rekordhochs und Warnungen vor extremer Bewertung
Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump Nach Alaska-Gipfel: Trump spricht von großen Fortschritten - Europäer stimmen Taktik ab - Selenskyj reist zu Trump
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Tote in Charkiw durch russischen Drohnenangriff

18.08.25 09:54 Uhr

CHARKIW (dpa-AFX) - Vor Spitzengesprächen in Washington über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw mindestens fünf Menschen getötet worden. Außerdem wurden mindestens 20 Menschen verletzt, wie Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mitteilte. Den Angaben nach hatten vier russische Kampfdrohnen ein mehrgeschossiges Wohnhaus getroffen.

Wer­bung

Großbrand bei Odessa

Nahe der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde bei dem nächtlichen Luftangriff eine nicht näher bezeichnete Anlage der Treibstoff-Infrastruktur getroffen. Die Feuerwehr habe den Großbrand löschen können, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Das Gebiet Sumy im Nordosten der Ukraine wurde nach regionalen Behördenangaben mit sogenannten Gleitbomben attackiert.

Am Morgen trafen Raketen auch die Großstadt Saporischschja. Ziel sei die Infrastruktur der Stadt gewesen, teilte der Militärgouverneur des Gebietes, Iwan Fedorow, mit. Er sprach von sechs Verletzten.

Selenskyjs Stabschef: Putin schießt gern auf friedliche Städte

"Saporischschja, ein weiterer russischer ballistischer Schlag gegen unsere Stadt", kommentierte der Chef des ukrainischen Präsidialamtes, Andryj Jermak, auf X. "Genau deshalb will (Russlands Präsident Wladimir) Putin keine Waffenruhe - er schießt gern auf friedliche Städte, während er über den angeblichen Wunsch nach einem Ende des Krieges spricht. Bislang sehen wir diesen Wunsch nicht."

Wer­bung

Die Ukraine wird seit fast dreieinhalb Jahren von Russland mit Krieg überzogen. In Washington empfängt Präsident Donald Trump heute Mittag Ortszeit den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und europäische Spitzenpolitiker, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Es geht dabei um Pläne für ein mögliches Kriegsende, die Trump von seinem Gipfel mit Russlands Staatschef Wladimir Putin am vergangenen Freitag in Alaska mitgebracht hat./fko/DP/mis