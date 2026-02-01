DAX25.097 +0,4%Est506.161 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 +3,6%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.566 +2,2%Euro1,1783 +0,1%Öl71,07 -0,2%Gold5.182 +0,7%
ROUNDUP: Tote nach ukrainischem Angriff auf Fabrik in Russland

25.02.26 13:03 Uhr

SMOLENSK (dpa-AFX) - Bei Drohnenangriffen der Ukraine sind im westrussischen Gebiet Smolensk nach Behördenangaben sieben Menschen getötet worden. Mindestens zehn weitere wurden dem Ermittlungskomitee zufolge verletzt. Kiew habe die Chemiefabrik Dorogobusch mit mindestens 30 Drohnen attackiert, hieß es. Ein Strafverfahren wegen eines Terrorakts sei eröffnet worden.

Gouverneur Wassili Anochin hatte zunächst von vier getöteten Mitarbeitern gesprochen. Um mögliche Gefahren für die Bevölkerung zu minimieren, werde die Evakuierung der Einwohner in umliegende Siedlungen in Erwägung gezogen, schrieb er am Vormittag bei Telegram.

Die Chemiefabrik Dorogobusch liegt etwa 285 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt und gehört zur Gruppe Acron. Nach deren Angaben ist sie Hersteller von Mineraldüngern und Industrieprodukten. Demnach wird dort unter anderem Ammoniak, Ammoniumnitrat und Salpetersäure produziert - Stoffe, die auch militärisch genutzt werden können.

Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurden in der Nacht 69 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgewehrt, davon 14 über der Region Smolensk. Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer häufiger auch Ziele in Russland an./ksr/DP/stk