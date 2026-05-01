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ROUNDUP: Tote und viele Verletzte nach russischen Angriffen in Ukraine

05.05.26 11:49 Uhr

POLTAWA (dpa-AFX) - Kurz vor einer von Moskau und Kiew mit unterschiedlichem Beginn angekündigten Waffenruhe sind bei russischen Angriffen in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. Im zentralukrainischen Gebiet Poltawa seien vier Menschen ums Leben gekommen, schrieb Gouverneur Witali Djakiwnytsch bei Telegram. Weitere 37 Personen seien verletzt worden. Demnach gab es Einschläge an zwei Orten im Kreis Poltawa. Ein Industriebetrieb und eine Eisenbahninfrastruktur seien beschädigt worden. Russland habe die Region mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Der Zivilschutz teilte mit, dass unter den Toten zwei Einsatzkräfte seien. Nach einem ersten Angriff attackierte Russland den Einsatzort demnach ein zweites Mal. Unter den Verletzten sind demnach weitere 23 Rettungskräfte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Angriffe Russlands. Es sei absolut zynisch, um eine Waffenruhe für Propagandafeierlichkeiten zu bitten, und in den Tagen davor solche Drohnen- und Raketenangriffe zu verüben, schrieb er in sozialen Medien. Russland könne jeden Tag den Beschuss stoppen und das würde den Krieg und ukrainische Gegenangriffe beenden. Er verwies auch auf einen weiteren Toten und vier Verletzte im Gebiet Charkiw.

Verletzt wurden nach Behördenangaben auch zwei Menschen im Gebiet Tschernihiw und drei in der Region um die Hauptstadt Kiew.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Vorabend eine Waffenruhe am Freitag und Samstag zum Tag des Sieges am 9. Mai angekündigt. Kiew reagierte darauf überraschend mit der Ankündigung einer Waffenruhe beginnend bereits in der Nacht zu Mittwoch 0.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ). Russland feiert traditionell am 9. Mai den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland./ksr/DP/jha