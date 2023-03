ROUNDUP: Trotz Kritik: Berlin steht vor schwarz-roten Koalitionsverhandlungen

BERLIN (dpa-AFX) - Vor Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in der kommenden Woche reißt die Kritik an dem geplanten Bündnis nicht ab. Die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) rechnet dennoch mit einer breiten Mehrheit in ihrer Partei bei dem angekündigten Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag. Bereits am Montag sollen Arbeitsgruppen für die Verhandlungen eingesetzt werden.

Die Führung der Berliner CDU hatte am Donnerstag beschlossen, dass sie mit der SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Zuvor hatten sich bereits die Sozialdemokraten zu Verhandlungen für ein schwarz-rotes Bündnis entschieden. Die SPD war bei der Wiederholungswahl am 12. Februar mit 18,4 Prozent der Stimmen deutlich hinter dem Wahlsieger CDU (28,4 Prozent) gelandet.

Giffey betonte im Interview der Deutschen Presse-Agentur, es habe im SPD-Landesvorstand eine sehr ehrliche Debatte über die Aufnahme von Verhandlungen mit der CDU gegeben. "Zwei Drittel haben für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU gestimmt." Die Stimmungslage in der gesamten Partei schätze sie in etwa auch so ein. Unter anderem die SPD-Jugendorganisation Jusos hatte angekündigt, gegen ein schwarz-rotes Zweierbündnis zu mobilisieren.

Einhellig ist die Zustimmung für die Gespräche in der SPD keineswegs: "Wir haben Mitglieder, die sich jetzt sehr stark gegen ein solches Bündnis aussprechen und auch sehr laut sind", sagte Giffey, die auch SPD-Landesvorsitzende ist. "Aber es gibt auch sehr, sehr viele Rückmeldungen aus der Partei, die sagen, das ist ein richtiger und auch ein mutiger Schritt."

Kritik kam von den bisherigen Koalitionspartnern. Die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert sagte der "taz" (Freitag), die Begründung der Sozialdemokraten, warum es mit Linken und Grünen nicht mehr gehe, sei hanebüchen." Schubert bezog sich auf einen Bericht der SPD-Sondierungskommission an den SPD-Landesvorstand. Darin hieß es unter anderem, dass die Grünen frühere Verabredungen in Frage gestellt hätten und mit den bisherigen Partnern Grüne und Linke kein Neubeginn möglich sei.

Die Linke-Politikerin Schubert sagte dazu: "Dass sie angeblich an unserer Zuverlässigkeit zweifeln, ist einfach unverschämt - und sie wissen auch, dass das nicht stimmt." Die Grünen-Landesvorsitzenden Susanne Mertens und Philmon Ghirmai kritisierten am Freitag: Grund für die Entscheidung der SPD gegen die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot sei die mangelnde Bereitschaft der Giffey-SPD zu einem neuen Aufbruch, den die Stadt so dringend brauche.

Auch in einem Papier, dass die Grünen "Faktencheck" nennen, macht die Partei der SPD schwere Vorwürfe. "Klar ist: Die SPD arbeitet mit verkürzten Aussagen bis hin zur Unwahrheit gegenüber den grünen Positionen und Verabredungen, die in den Sondierungen tatsächlich vertreten wurden", heißt es dort. Auf mehreren Seiten setzen sich die Grünen mit der Begründung der SPD für ihren Schwenk hin zu CDU auseinander./ah/DP/jha