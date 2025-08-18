ROUNDUP/Trump: 25 Prozent Risiko, dass Putin-Treffen nichts bringt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, dass sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ergebnislos bleibt. Er sehe dafür eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, sagte Trump dem Sender Fox News Radio auf die Frage, ob er sich ein Scheitern bei dem Gipfel vorstellen könne.

Zugleich bekräftigte Trump, dass er das erste Gespräch in Alaska am Freitag vor allem als Vorbereitung für ein zweites Treffen gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj betrachte. "Das zweite Treffen wird sehr, sehr wichtig sein - denn das wird das Treffen sein, bei dem sie einen Deal machen", sagte er. Trump räumte allerdings auch Zweifel daran ein, dass sein Gespräch mit Putin am Freitag zu einer sofortigen Waffenruhe führen werde.

Harte Konsequenzen? "Oh, sicher."

Zugleich deutete Trump an, dass er sich bei einem Misserfolg anderen Dingen zuwenden könne. "In diesem Fall werde ich das Land führen, und wir haben Amerika bereits großartig gemacht." Auf die Frage, ob Russland dann mit Konsequenzen wie Sanktionen rechnen müsse, sagte Trump nur knapp: "Oh, sicher." Danach betonte er gleich, dass die USA keine Soldaten in der Ukraine verloren hätten.

Am Vortag hatte Trump Putin mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht, wenn er sich einem Ende Kampfhandlungen nach dem Treffen verweigere.

Der US-Präsident zeigte sich allerdings überzeugt, dass Putin nach Alaska komme, weil er einen Deal eingehen wolle. Er werde sehr schnell herausfinden, ob das so sei, sagte Trump. Das Treffen der beiden Staatschefs ist am Freitag für den späten Abend mitteleuropäischer Zeit angesetzt. Bei einem erfolgreichen Verlauf werde er danach Selenskyj und die europäischen Partner anrufen, sagte Trump. Und wenn es schlecht laufe, werde er niemanden anrufen und einfach nach Hause fliegen, ergänzte er.