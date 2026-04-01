DAX24.145 ±-0,0%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,2%Nas24.693 +1,0%Bitcoin66.665 -0,5%Euro1,1708 +0,2%Öl105,1 -0,9%Gold4.719 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückhaltend: DAX mit überschaubaren Gewinnen Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückhaltend: DAX mit überschaubaren Gewinnen
Meta-Aktie fällt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft Meta-Aktie fällt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Trump: Putin beim G20-Gipfel wäre 'hilfreich'

24.04.26 16:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich grundsätzlich positiv zu einer möglichen Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am G20-Gipfel diesen Dezember in Miami geäußert. "Wenn er käme, wäre es wahrscheinlich ziemlich hilfreich", sagte Trump auf eine entsprechende Reporterfrage. Er habe den Ausschluss Russlands aus der G8 immer für eine unkluge Idee gehalten, sagte er. "Ich bin der Meinung, dass man mit jedem reden sollte."

In der G20-Runde der großen Industrie- und Schwellenländer ist Russland zwar offiziell noch Mitglied. Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil. Der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) gehören 19 Staaten, die Europäische Union und die Afrikanische Union an.

Zuvor hatte die "Washington Post" unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtet, die US-Regierung plane eine Einladung Russlands. Allerdings sei noch keine Einladung versandt worden.

Trump verwies unterdessen darauf, dass eine Einladung nicht notwendigerweise bedeute, dass Putin auch teilnimmt: "Um ehrlich zu sein, hätte ich meine Zweifel, ob er kommen würde".

Kreml: Vielleicht fährt Putin, vielleicht auch nicht

In Moskau ließ Kremlsprecher Dmitri Peskow eine Teilnahme Putins offen. "Vielleicht fährt Präsident Putin nach Miami als Vertreter eines G20-Mitglieds, vielleicht fährt er nicht, vielleicht fährt ein anderer Vertreter Russlands", sagte Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Moskau werde auf alle Fälle angemessen bei dem Gipfel vertreten sein, denn es messe der G20 große Bedeutung zu.

Russland liegt wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine im Konflikt mit den westlich orientierten G20-Mitgliedern. Politisch hat es deshalb zuletzt mehr Energie in das Staatenbündnis Brics mit den befreundeten Staaten Brasilien, Indien, China, Südafrika und anderen gesteckt./jcf/DP/nas