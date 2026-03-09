ROUNDUP: Trump und Putin haben über Iran-Krieg gesprochen

MOSKAU/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben über die Kriege im Iran und der Ukraine gesprochen. Das Telefonat habe eine Stunde gedauert und sei sachlich, offen und konstruktiv gewesen, teilte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow in einem vom Kreml veröffentlichten Kommentar mit. Trump habe angerufen.

Putin habe Überlegungen für eine baldige politisch-diplomatische Lösung für den Iran-Krieg geäußert unter Berücksichtigung der Kontakte zu den Führungen der Golfstaaten, dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian und weiterer Staaten, hieß es von russischer Seite. Trump sagte wenig später über das Telefonat, Putin wolle im Krieg mit dem Iran hilfreich sein. "Ich sagte, du könntest noch hilfreicher sein, wenn du die Ukraine in Ordnung bringst."

Zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Putin herrsche enormer Hass, sagte Trump. Doch es sei ein sehr gutes Gespräch mit Putin gewesen.

Uschakow: Russland rückt äußerst erfolgreich vor

Nach Kremlangaben bewertete Russland die Vermittlungsbemühungen von Trump und seinem Team in dem Telefonat positiv und gab eine Beurteilung der derzeitigen Lage an der Front ab. Russland rücke dort "äußerst erfolgreich" vor, sagte Uschakow. Laut Beobachtern arbeitet sich die russische Armee in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskrieg jedoch nur langsam vor und erleidet hohe Verluste.

Die USA saßen zuletzt als Vermittler bei direkten Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien Russland und der Ukraine mit am Tisch. Der Iran-Krieg verzögert derzeit eine neue Gesprächsrunde.

In dem Telefonat sei es vor dem Hintergrund der Lage auf dem Ölmarkt auch um Venezuela gegangen, sagte Uschakow. Anfang des Jahres haben die USA Venezuela angegriffen und den autoritären Machthaber Maduro gefangengenommen. Seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Weißen Haus haben er und Putin immer wieder miteinander telefoniert.

Israel und die USA greifen den Iran seit gut einer Woche an. Teheran antwortet mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Ziele in den benachbarten Staaten am Persischen Golf und in Israel./ksr/DP/zb