ROUNDUP: Trump will amtierenden Marine-Staatssekretär Cao als Dauerlösung

02.09.26 06:34 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach vielen Personalwechseln in der Führungsebene des US-Verteidigungsministeriums hat Präsident Donald Trump einen Vorschlag für eine dauerhafte Leitung der Marine gemacht. Hung Cao, der die Geschäfte bereits seit April interimsmäßig führt, soll den Posten des Marine-Staatssekretärs dauerhaft bekleiden, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. "Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre als er", teilte Trump mit. Der Senat muss Trumps Vorschlag noch zustimmen.

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Der frühere Unterstaatssekretär Cao war Ende April bereits kommissarisch ins Amt gekommen, nachdem John Phelan den Posten abgegeben hatte. Zu den Gründen des Wechsels machte das Ministerium damals keine Angaben. Wie die "New York Times" berichtete, schwelten seit Monaten Spannungen zwischen Phelan und seinen beiden Vorgesetzten, Verteidigungsminister Pete Hegseth und dessen Stellvertreter Stephen Feinberg.

Trump drängt Senatoren zur Eile

Am Montag war bekanntgeworden, dass auch der für das US-Heer zuständige Staatssekretär Daniel Driscoll seinen Rücktritt einreichte. Bereits an diesem Mittwoch werde er seinen letzten vollen Tag haben, teilte er auf der Plattform X mit. Auch hier sollen Streitigkeiten mit Minister Hegseth den Ausschlag gegeben haben.

Trump drängte den Senat dazu, Cao rasch als Staatssekretär zu bestätigen. In rund zwei Monaten stehen in den USA Kongresswahlen an, bei denen die Republikaner ihre knappe Mehrheit im Senat verteidigen müssen./jcf/DP/zb