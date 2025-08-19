DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,00 ±0,0%Dow44.873 -0,2%Nas21.596 -0,1%Bitcoin99.826 -0,5%Euro1,1669 -0,4%Öl66,54 +0,6%Gold3.333 -0,1%
Ukraine-Verhandlungen laufen: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
ROUNDUP: Trump will Putin nach Ukraine-Gesprächen anrufen

18.08.25 20:13 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will Kremlchef Wladimir Putin nach seinen Gesprächen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten anrufen. Das kündigte der Republikaner im Oval Office an. Trump empfängt heute neben Selenskyj unter anderem auch Bundeskanzler Friedrich Merz, um einem Ende des Ukraine-Kriegs näher zu kommen.

Über Putin sagte er: "Er erwartet meinen Anruf, wenn wir dieses Meeting beendet haben." Der US-Präsident sagte, möglicherweise werde es zu einem Dreiertreffen kommen, möglicherweise aber auch nicht. Wenn nicht, werde das Kämpfen weitergehen. Wenn man ein Dreiertreffen habe, bestehe eine gute Chance, dass man das Ganze vielleicht beenden könne.

Am Freitag hatte sich Trump in Alaska mit Putin getroffen. Danach hatte er auch Selenskyj und die Europäer über das Meeting informiert./rin/DP/he