ROUNDUP: Trump will strategische Ölreserven freigeben

12.03.26 06:09 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will mit der Freigabe strategischer Reserven den rasant gestiegenen Ölpreis stabilisieren. "Wir werden das machen, und dann füllen wir sie wieder auf", sagte er dem Sender Local 12 über die Reserven. Die Maßnahme werde die Preise wieder nach unten bringen.

Zuvor hatte die Internationale Energieagentur (IEA) mitgeteilt, eine Rekordmenge an Ölreserven auf den Weltmarkt zu pumpen. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer, zu denen auch die USA zählen, 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das US-Energieministerium nannte in dem Kontext eine Menge von 172 Millionen Barrel, die man von US-Seite ab der nächsten Woche freigeben werde. Der Zeitraum erstrecke sich etwa über vier Monate.

Die strategische Ölreserve der USA ist nach Regierungsangaben der weltweit größte Notfallvorrat an Rohöl. Er wurde in erster Linie eingerichtet, um die Auswirkungen von Lieferkrisen zu verringern und internationalen Verpflichtungen nachzukommen./jcf/DP/zb