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ROUNDUP: Türkei dringt auf vollständige Umsetzung der Waffenruhe

08.04.26 13:29 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - Die Türkei begrüßt die zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg und dringt auf eine vollständige Einhaltung. "Wir begrüßen den gestern Abend verkündeten Waffenstillstand in dem Krieg, der unsere Region seit dem 28. Februar in einen Krisenherd verwandelt hat", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Wir hoffen, dass der Waffenstillstand in dem Gebiet vollständig umgesetzt wird, ohne möglichen Provokationen und Sabotageakten eine Chance zu geben."

Vom türkischen Außenministerium in Ankara hieß es: "Wir betonen die Notwendigkeit der vollständigen Umsetzung dieser befristeten Waffenruhe vor Ort und erwarten, dass alle Parteien die getroffene Vereinbarung einhalten" Der Weg zu einem dauerhaften Frieden könne nur durch Dialog erreicht werden. Man werde die Verhandlungen in Islamabad weiter nach Kräften unterstützen./jam/DP/men