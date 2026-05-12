DAX24.131 +0,7%Est505.832 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,34 +0,4%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.271 +1,0%Euro1,1705 -0,3%Öl107,4 -0,3%Gold4.703 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt
Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Tui hofft trotz Iran-Krieg auf Last-Minute-Sommer - Aktie im Auf und Ab

13.05.26 12:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6,49 EUR 0,08 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Sommerurlaub wird für viele Menschen zunehmend zur kurzfristigen Entscheidung. Beim Reisekonzern TUI verschiebt sich die Nachfrage wegen des Iran-Kriegs derzeit deutlich in Richtung westliches Mittelmeer. Knapp die Hälfte der Verbraucher, die in diesem Sommer verreisen wollten, habe bislang noch nicht gebucht, teilte der Konzern in Hannover mit. Bisher zählt Tui für den Sommer deutlich weniger Gäste als vor einem Jahr. An der Börse konnten die Neuigkeiten nicht ganz überzeugen.

Die Tui-Aktie legte am Vormittag zunächst um mehr als zwei Prozent zu, drehte später ins Minus und kehrte dann in die Gewinnzone zurück. Am späten Vormittag lag sie mit 0,7 Prozent im Plus bei 6,43 Euro und gehörte damit zum oberen Mittelfeld im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Wie andere Papiere aus dem Reise- und Luftfahrtbereich hat die Tui-Aktie seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar deutlich Federn gelassen. Derzeit wird sie rund 28 Prozent billiger gehandelt als noch zum Jahreswechsel.

Tui-Chef Sebastian Ebel schätzt, dass in diesem Sommer Spanien einschließlich der Balearen und Kanaren sowie Griechenland besonders gefragt sind. "Da gibt es wenig Gründe, weshalb wir oder Hoteliers mit günstigeren Preisen kommen sollten", sagte der Manager in einer Videokonferenz mit Journalisten.

Deutlich schwächer entwickelten sich dagegen die Buchungen für Länder wie Ägypten, die Türkei und Zypern. Im westlichen Mittelmeer sehe Tui eine normale bis gute Nachfrage, "das sehen wir im Osten nicht", sagte Ebel. Für schwächer nachgefragte Reiseziele wolle der Konzern deshalb mit Angeboten gegensteuern. "Das bedeutet kleinere Margen für uns, aber bessere Preise für die Kunden."

Marktanalysen zeigten allerdings, dass weiterhin ähnlich viele Menschen verreisen wollten wie im Vorjahr, sagte Ebel. Befürchtungen, dass Kunden wegen der Lage im Nahen Osten häufiger mit dem Auto etwa an Nord- oder Ostsee reisen könnten, hätten sich bislang nicht bestätigt. Deshalb lohne es sich, "auf ein starkes Last-Minute-Geschäft zu hoffen", sagte der Manager. Im Winterhalbjahr verreisten 12,8 Millionen Gäste mit Tui und damit etwas mehr als ein Jahr zuvor.

Die geopolitischen Spannungen schlagen sich inzwischen auch deutlich in den Geschäftszahlen nieder. Schon im April hatte Ebel seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (bis 30. September) ausgesetzt und seine Gewinnprognose gesenkt. Daran hielt er nun fest.

So soll der Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) weiterhin zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro liegen und damit möglichst nah an das Vorjahresniveau von 1,4 Milliarden Euro herankommen. Die ursprünglich erwartete Steigerung um 7 bis 10 Prozent hatte Ebel bereits aufgegeben.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres bis Ende März blieb der Umsatz mit 8,56 Milliarden Euro knapp unter dem Vorjahresniveau. Der saisontypische bereinigte operative Verlust verringerte sich trotz Belastungen durch den Iran-Krieg und den Hurrikan "Melissa" auf Jamaika um gut ein Viertel auf rund 116 Millionen Euro. Allein der Krieg im Nahen Osten belastete das Ergebnis mit rund 40 Millionen Euro, auch weil zwei Kreuzfahrtschiffe wochenlang in Persischen Golf feststeckten. Die Folgen des Hurrikans schlugen bei Tui mit 5 Millionen Euro negativ zu Buche.

Ebel sprach dennoch von einem sehr guten zweiten Quartal, das ohne den Iran-Krieg sogar "überragend gewesen" wäre. "Uns ist die Sahne von dem Kuchen genommen worden", sagte der Konzernchef. Der Konflikt habe Tui "zweifach oder dreifach sogar getroffen". Neben den festliegenden Kreuzfahrtschiffen musste Tui mit großem Aufwand Urlauber aus der Region zurückholen.

Der Krieg wirkt sich inzwischen auch auf die Kosten im Luftverkehr aus. Der Großteil des Kerosins sei nicht nur bei Tuifly bereits abgesichert, sagte Ebel. "Wir gehen davon aus, dass wir keinen Engpass haben werden." Mittelfristig dürften Airlines ihre Ticketpreise wegen der höheren Kerosinkosten dennoch erhöhen. Dabei gehe es aber eher um Preissteigerungen von zwei bis drei Prozent und nicht um 10 bis 20 Prozent.

Trotz der Unsicherheiten will Tui die Reisepreise möglichst stabil halten. Der bislang gebuchte Umsatz für den Sommer liegt allerdings derzeit rund sieben Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Die Zahl der Urlauber liege ähnlich weit darunter, sagte Ebel. Die Reisepreise lägen im Schnitt etwa so hoch wie im vergangenen Sommer./stw/kge/stk

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
10:56TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:01TUI OverweightBarclays Capital
08:51TUI Market-PerformBernstein Research
08:51TUI HoldJefferies & Company Inc.
27.04.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:56TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:01TUI OverweightBarclays Capital
27.04.2026TUI OverweightBarclays Capital
23.04.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
22.04.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:51TUI Market-PerformBernstein Research
08:51TUI HoldJefferies & Company Inc.
22.04.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.04.2026TUI NeutralUBS AG
02.04.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen