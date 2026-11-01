ROUNDUP: Über 100 verletzte Polizisten in Frankfurt - 54 Festnahmen

01.11.26 14:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Krawallen in Frankfurt am Main sind mehr als 100 Polizeikräfte verletzt worden. Darunter sei auch ein schwerer verletzter Polizist, sagte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) in Frankfurt. Der Mann habe nach einem Steinwurf ins Gesicht Zähne verloren.

Werbung

Die Polizei, die in der Spitze mit bis zu 1.300 Kräften vor Ort war, habe 54 Personen festgenommen, sie seien im Alter zwischen 13 und 29 Jahren, sagte Poseck. 17 Geschäfte seien beschädigt und fünf geplündert worden. "Sie haben jedenfalls überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit", sagte Poseck über die Festgenommenen.

Nach Angaben der Einsatzleitung wurden 87 Strafanzeigen gestellt, es gab 366 Personenkontrollen und 1.225 Platzverweise. Die entsprechenden Wohnsitze sind laut Polizei in Hessen, aber etwa auch in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz und in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen.

Poseck sagte, die Polizei gehe derzeit davon aus, dass sie es mit 1.000 bis 1.500 gewaltbereiten Störern zu tun hatte, "überwiegend aus einem migrantischen Milieu"./chs/DP/zb