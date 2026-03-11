DAX22.940 -2,4%Est505.620 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 -2,2%Nas22.152 -1,5%Bitcoin61.200 -1,6%Euro1,1472 +0,1%Öl114,6 +4,5%Gold4.684 -3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Kryptowährungen von Fed-Ausblick belastet: Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Abwärtssog Kryptowährungen von Fed-Ausblick belastet: Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Abwärtssog
Murphy Oil profitiert vom geopolitischen Chaos – jetzt dreht der Cashflow richtig auf Murphy Oil profitiert vom geopolitischen Chaos – jetzt dreht der Cashflow richtig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

ROUNDUP: UI-Tochter Ionos steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt deutlich zu

19.03.26 12:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
24,35 EUR 2,85 EUR 13,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
26,60 EUR 1,10 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister IONOS hat im vergangenen Jahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Der bereits im Dezember vorgelegte Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Bei den Anlegern kommt das sehr gut an. An der Börse notierte die Aktie in einem sehr schwachen Markt zuletzt gut 14 Prozent im Plus bei 24,40 Euro. Sie sind damit MDax-Spitzenreiter. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch fast neun Prozent verloren.

Wer­bung

Für Analyst Toby Ogg von der US-Bank JPMorgan decken sich die Geschäftszahlen weitgehend mit den Erwartungen. Größere Änderungen an den Schätzungen für den Anbieter von Internetdiensten dürfte es mit Blick auf dessen Jahresprognosen nicht geben, so der Experte.

Auch für Dhruva Kusa Shah von UBS entsprachen die Zahlen für das Schlussquartal den Markterwartungen, das Umsatzwachstum habe sich aber erneut abgeschwächt. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden, jedoch dürfte sich das Wachstum vor allem auf das zweite Halbjahr konzentrieren. Zudem verweist er auf anhaltende Sorgen hinsichtlich der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 5,5 Prozent auf rund 1,32 Milliarden Euro, wie die im MDAX gelistete Tochter von United Internet mitteilte. Dies entspricht auch den Markterwartungen. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,1 Prozent. Die Zahl der Kunden stieg um rund 310.000 auf 6,63 Millionen.

Wer­bung

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich überproportional um 18,5 Prozent auf rund 485 Millionen Euro. Analysten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Die operative Marge stieg um vier Prozentpunkte auf 36,8 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Bereichen erhöhte sich von 1,02 auf 1,53 Euro. Zurückzuführen sei der Anstieg auf die höhere Profitabilität sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen.

Wie bereits Mitte Dezember mitgeteilt, erwartet das Ionos-Management für das laufende Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzplus von circa sieben Prozent. Rückenwind verspricht sich das Unternehmen durch das starke Neukundenwachstum im Vorjahr, das auch 2026 anhalten dürfte, sowie von KI-Funktionen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer Marge von 37 bis 38 Prozent./err/mne/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf IONOS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IONOS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu IONOS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IONOS

DatumRatingAnalyst
11:46IONOS BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:51IONOS NeutralUBS AG
10:01IONOS OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026IONOS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:46IONOS BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:01IONOS OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
16.01.2026IONOS OverweightBarclays Capital
15.01.2026IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:51IONOS NeutralUBS AG
10.02.2026IONOS NeutralUBS AG
13.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.05.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen