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ROUNDUP: Ukraine-Auftrag treibt SFC Energy an - Aktie legt weiter zu

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SFC Energy AG
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BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Ein Großauftrag aus der Ukraine hat dem Brennstoffzellenspezialisten SFC Energy einen Schub im Rüstungsgeschäft verschafft. Dadurch sei der Umsatzanteil des Verteidigungsgeschäfts im Segment Clean Energy in den ersten neun Monaten auf rund 46 Prozent gestiegen und habe sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als versechsfacht, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Für das vierte Quartal rechnet Vorstandschef Peter Podesser wieder mit einem größeren Umsatzanteil seiner zivilen Produkte und erwartet daher einen geringeren Ergebnisbeitrag aus dem Kernzielmarkt Verteidigung als in den beiden Vorquartalen.

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An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die SFC-Aktie gewann gegen Mittag 3,3 Prozent auf 18,16 Euro und gehörte zu den stärksten Titeln im Kleinwerte-Index SDAX. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier fast 50 Prozent an Wert gewonnen. Sein Rekordhoch von fast 35 Euro aus dem Jahr 2021 ist aber weit entfernt.

Die SFC-Unternehmensführung sieht sich durch die starke Nachfrage aus der Ukraine in ihrer Produktstrategie bestätigt. Der Bedarf an netzferner, zuverlässiger elektrischer Energie steige angesichts der veränderten Art der Kriegsführung enorm. Schließlich greift Russland in dem seit 2022 anhaltenden Angriffskrieg gegen die Ukraine systematisch Energieanlagen des Landes an.

Die Brennstoff­zellen-Lösungen von SFC ermöglichten eine mobilere, längere und schwer auffindbare Energieversorgung, erklärte das Unternehmen weiter. Sie trügen zu längeren Einsatzzeiten, einem reduzierten Logistikaufwand und höherer Sicherheit für die Nutzer bei. SFC will diesen Bereich weiter ausbauen und treibt nach eigenen Angaben ähnliche Programme im Nahen und Mittleren Osten, den USA sowie Europa voran.

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Insgesamt stieg der Umsatz des Unternehmens - wie seit Ende Oktober bekannt - in den ersten neun Monaten um 29 Prozent auf 132,8 Millionen Euro. Dadurch kam SFC nun auch unter dem Strich wieder in die Gewinnzone: Der Überschuss lag bei 14,3 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,2 Millionen ein Jahr zuvor.

Schon Ende Oktober hatte SFC-Chef Podesser deshalb seine Prognose für den operativen Gewinn in diesem Jahr angehoben: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll nun 36 bis 38 Millionen Euro erreichen. In den ersten neun Monaten lag es bei 33,7 Millionen Euro und damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor./stw/niw/stk

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Datum Rating Analyst
03.11.26 SFC Energy Buy Warburg Research
02.11.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research

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