ROUNDUP/Ukraine: Mehr als 60 Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus

03.11.26 07:34 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf eine medizinische Einrichtung sind nach ukrainischen Behördenangaben in Charkiw mehr als 60 Menschen verletzt worden. Das schrieb der Gouverneur des ostukrainischen Gebietes, Oleh Synjehubow, auf der Plattform Telegram.

Werbung

226 Patienten müssten in andere Einrichtungen verlegt werden. Am Krankenhausgebäude und umliegenden Häusern wurden Behördenangaben zufolge aufgrund der Detonationen rund 1.000 Fenster beschädigt.

Bürgermeister Ihor Terechow hatte in der Nacht zuvor gewarnt, Russland greife die Stadt mit ballistischen Raketen und Gleitbomben an. Charkiw ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine und liegt nahe der russischen Grenze und der Frontlinie./jbz/DP/zb